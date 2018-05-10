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6 çocuk annesini evinin önünden kaçırıp ‘lanetin sona ermesi için’ satanist ritüelinde öldürdüler

Honduras'ta 6 çocuk annesi kadın, evinin yakınlarından kaçırıldıktan sonra satanist bir ritüel ile kurban edildi.

6 çocuk annesini evinin önünden kaçırıp ‘lanetin sona ermesi için’ satanist ritüelinde öldürdüler

Honduras'ta 6 çocuk annesi kadın, evinin yakınlarından kaçırıldıktan sonra satanist bir ritüel ile kurban edildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 08:55
6 çocuk annesini evinin önünden kaçırıp ‘lanetin sona ermesi için’ satanist ritüelinde öldürdüler

42 yaşındaki Gloria Liceth Izaguirre Torres, alışverişe gitmek için evinden ayrıldıktan sonra Comayaguela şehrindeki evinin yakınında kaçırıldı. 6 çocuk annesi kadının şeytani bir ritüel ile öldürüldüğü anlaşıldı.

AVUÇ İÇLERİNE PENTAGRAM KAZINMIŞTI

Talihsiz kadının cesedi evinden yaklaşık 150 mil uzaklıktaki Corralitos Köyü’ndeki terk edilmiş bir evde siyah bir gömlek giyidirilmiş halde bulundu. Kadının cesedi pentagram adı verilen beş köşeli yıldız figürünün içinde bulunurken iki elinin avuç içine de yine aynı semboller kazınmıştı. Torres’in midesinden defalarca bıçaklandığı belirtildi.

“LANETİN SONA ERMESİ İÇİN”

Polis ayrıca olay yerinde ters tahta haç ve tarot kartları da bulduğunu söylerken ayrıca İngilizce bir notun da masanın üzerinde durduğu açıklandı. Notta, “Karanlığın ruhlarının bana verdiği hürmet için ve bana verdikleri her şey için, onlara hayatımı ve bütün lanetin sona ermesi için bir teklif olarak sundum” yazıyordu.

Köy sakinleri, terk edilmiş evden çıkan siyah giyimli beş kişi gördüklerini söylerken Honduras polisi olay ile ilgili araştırmanın devam ettiğini ifade etti.

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