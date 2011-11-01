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5'li Zirve Ocak'ta

BM Genel Sekreteri Ban, ocak ayında iki liderle Greentree'de yeniden bir araya gelecek

5'li Zirve Ocak'ta

BM Genel Sekreteri Ban, ocak ayında iki liderle Greentree'de yeniden bir araya gelecek

01 Kasım 2011 Salı 16:16
5'li Zirve Ocak'ta
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BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un ocak ayının ortasında KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas'la Greentree'de yeniden bir araya geleceği öğrenildi.

BM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, New York'un Long Island bölgesindeki Manhasset kasabasında bulunan Greentree çiftliğinde sona eren iki günlük görüşmelerde son bir şans daha ortaya çıktı.

Buna göre Genel Sekreter Ban,  ocak ayının ortasında Greentree'de iki liderle yeniden bir zirve için bir araya gelecek. Bu yeni zirvenin de Greentree'de iki gün süren görüşmelere  benzeyeceği, aynı

modalitenin öngörüldüğü ve yine birkaç gün sürmesinin  beklendiği öğrenildi.

Greentree'de müzakerelere ilişkin konularda ilerlemeler sağlandığı ancak  yapılması gereken şeyler bulunduğu belirtildi.

Greentree'de dün geceyi geçiren Kıbrıslı Türk ve Rum heyetler, bugün görüşmelerin tamamlanmasının ardından çiftlikten ayrılarak New York'a

döndüler. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve beraberindeki heyet New York'ta kaldıkları The Plaza otele yerleştiler.

BM Genel Sekreter Ban, bugün görüşmelere ilişkin BM Genel Merkezinde basına açıklama yapacak. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Rum Lider Hristofyas'ın da Ban açıklama yaparken daha önceki üçlü

görüşmelerde olduğu gibi Genel Sekreterin yanında olmaları bekleniyor.

Genel Sekreter Ban'ın iki liderle ilk üçlü görüşmesi New York'ta BM merkezinde  18 Kasım 2010'da, ikinci görüşmesi BM'nin Cenevre'deki merkezinde 26 Ocak 2011'de, üçüncü görüşme de yine

Cenevre'de 7 Temmuz'da yapılmıştı.

Greentree'deki iki günlük görüşmeler Ban'ın iki liderle yaptığı dördüncü üçlü görüşme olurken, beşinci üçlü görüşmenin de ocak ayında yine aynı yerde yapılması öngörülüyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun temaslarının ardından çarşamba günü New York'tan ayrılması bekleniyor.

Son Güncelleme: 01.11.2011 16:16
Anahtar Kelimeler:
EroğluHristofyasGörüşmeZirveBanTeklif5 Ocak
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