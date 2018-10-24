banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93255
ALTIN
225.295
DOLAR
5.6885
STERLİN
7.3543
EURO
6.4849
Khalf’ın kafa tası çatladı
Khalf’ın kafa tası çatladı
Taksi durağında vurgun
Taksi durağında vurgun
Tsiatsiou’ya 4 yıl hapis cezası
Tsiatsiou’ya 4 yıl hapis cezası
Elnahas 10 ay hapis yatacak
Elnahas 10 ay hapis yatacak
banner282

5G telefonlar yolda

5G telefonlar yolda

24 Ekim 2018 Çarşamba 15:08
5G telefonlar yolda

Süper hızlı 5G mobil internet bağlantısı kulağa heyecan verici gelse de bir dezavantajı olacak: Yeni telefon alma zorunluluğu. Cihazlar için daha fazla para ödemek buna değecek mi ve 5G destekli telefonlar ne zaman piyasaya çıkacak?

Birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen 5G'yi kullanmak için yapmamız gereken tek şey yeni bir telefon almak olacak. Ve tüm yeni teknolojilerden bildiğimiz üzere ilk modeller ucuz olmayacak.

Yeni nesil telefonların çok daha karmaşık bir antene, yeni bir çip veya beyne ve daha fazla enerji tüketecek 5G hizmetlerini yönetecek bir yönteme ihtiyaçları olacak.

Vodafone İngiltere'nin teknoloji şefi Scott Petty, 5G için ihtiyaç duyulan temel mühendisliğin önemli bir kısmının halledildiğini söylüyor.

Mühendisler şimdi geliştirdikleri çözümleri daha küçük ölçeklerde uygulamaya ve aynı zamanda fiyatlarını ucuzlaştırmak için kitlesel üretime uyumlu hale getirmeye uğraşıyor.

ABI Research araştırma şirketinden David McQueen ise 5G uyumlu ilk telefonların 600 - 700 dolardan başlayacağını tahmin ediyor. Samsung, Apple ve Huawei gibi şirketlerin telefonları ise çok daha pahalı olacak.

PEKİ BU KADAR PARA VERMEYE DEĞER Mİ?

Scott Petty'ye göre buna yeni teknolojinin bizi ne kadar etkilediğine bakarak karar vereceğiz.

"5G'nin cep telefonlarında son üç dört yılda görülmemiş bir oranda yeni bir inovasyon dalgası başlatacağını düşünüyoruz" diyen Petty, bu yeniliklerin eski klavyeli telefonlardan yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranlı telefonlara geçmeye benzeyeceğini düşünüyor:

"Akıllı telefonlar giyilebilir teknoloji ürünlerinin iletişim merkezi görevini görecek."

Petty'ye göre sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri hızlı internetten en fazla faydalanacak alanlar arasında.

Tahminlere göre 2019'da dünya çapında 15,8 milyon 5G akıllı telefon satılacak. 2020'de bu sayı 77.5 milyona çıkacak. 2020'ye gelindiğinde 5G abonelerinin sayısı 200 milyonu aşacak.

Son Güncelleme: 24.10.2018 18:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bm: Yemen’de Ülkenin Yarısı Açlıkla Mücadele Ediyor
Bm: Yemen’de Ülkenin Yarısı Açlıkla Mücadele Ediyor
Yunanistan'da Eski Savunma Bakanı Tutuklandı
Yunanistan'da Eski Savunma Bakanı Tutuklandı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
Esed Rejimi Soçi Mutabakatını İhlal Etmeye Devam Ediyor
Esed Rejimi Soçi Mutabakatını İhlal Etmeye Devam Ediyor
Salmonella, Bağışıklık Sisteminden Kaçmak İçin Kamçılarını Gizliyor
Salmonella, Bağışıklık Sisteminden Kaçmak İçin Kamçılarını Gizliyor
Mısır Güvenlik Heyeti
Mısır Güvenlik Heyeti "filistin Uzlaşısı Ve Ateşkes" İçin Yine Gazze'de
Bm’ye Kaşıkçı Cinayeti Soruşturması Başlatması İçin Baskılar Artıyor
Bm’ye Kaşıkçı Cinayeti Soruşturması Başlatması İçin Baskılar Artıyor
Trump Kaşıkçı Cinayetinde İlk Kez “prens Selman” İmasında Bulundu
Trump Kaşıkçı Cinayetinde İlk Kez “prens Selman” İmasında Bulundu
Clinton'lara, Obama'ya Ve Beyaz Saray'a Şüpheli Paketler Gönderildi
Clinton'lara, Obama'ya Ve Beyaz Saray'a Şüpheli Paketler Gönderildi
ABD de 1.6 milyar dolarlık rekor ikramiyenin sahibi beli oldu
ABD de 1.6 milyar dolarlık rekor ikramiyenin sahibi beli oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim