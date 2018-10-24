5G telefonlar yolda

Süper hızlı 5G mobil internet bağlantısı kulağa heyecan verici gelse de bir dezavantajı olacak: Yeni telefon alma zorunluluğu. Cihazlar için daha fazla para ödemek buna değecek mi ve 5G destekli telefonlar ne zaman piyasaya çıkacak?

Birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen 5G'yi kullanmak için yapmamız gereken tek şey yeni bir telefon almak olacak. Ve tüm yeni teknolojilerden bildiğimiz üzere ilk modeller ucuz olmayacak.

Yeni nesil telefonların çok daha karmaşık bir antene, yeni bir çip veya beyne ve daha fazla enerji tüketecek 5G hizmetlerini yönetecek bir yönteme ihtiyaçları olacak.

Vodafone İngiltere'nin teknoloji şefi Scott Petty, 5G için ihtiyaç duyulan temel mühendisliğin önemli bir kısmının halledildiğini söylüyor.

Mühendisler şimdi geliştirdikleri çözümleri daha küçük ölçeklerde uygulamaya ve aynı zamanda fiyatlarını ucuzlaştırmak için kitlesel üretime uyumlu hale getirmeye uğraşıyor.

ABI Research araştırma şirketinden David McQueen ise 5G uyumlu ilk telefonların 600 - 700 dolardan başlayacağını tahmin ediyor. Samsung, Apple ve Huawei gibi şirketlerin telefonları ise çok daha pahalı olacak.

PEKİ BU KADAR PARA VERMEYE DEĞER Mİ?

Scott Petty'ye göre buna yeni teknolojinin bizi ne kadar etkilediğine bakarak karar vereceğiz.

"5G'nin cep telefonlarında son üç dört yılda görülmemiş bir oranda yeni bir inovasyon dalgası başlatacağını düşünüyoruz" diyen Petty, bu yeniliklerin eski klavyeli telefonlardan yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranlı telefonlara geçmeye benzeyeceğini düşünüyor:

"Akıllı telefonlar giyilebilir teknoloji ürünlerinin iletişim merkezi görevini görecek."

Petty'ye göre sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri hızlı internetten en fazla faydalanacak alanlar arasında.

Tahminlere göre 2019'da dünya çapında 15,8 milyon 5G akıllı telefon satılacak. 2020'de bu sayı 77.5 milyona çıkacak. 2020'ye gelindiğinde 5G abonelerinin sayısı 200 milyonu aşacak.