Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Şubat 2017 Pazartesi 06:51

59. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu

Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu.

59. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 "YILIN ALBÜMÜ" VE "YILIN ŞARKISI" ÖDÜLLERİNİ İNGİLİZ ŞARKICI ADELE KAZANDI

New York, 13 Ocak 17 : Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu.

Los Angeles'taki Staples Center'da düzenlenen ödül törenine 5 dalda ödül kazanan 28 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele damgasını vurdu.

Adele, "25" adlı albümüyle "Yılın Albümü" ve "Hello" adlı parçasıyla da "Yılın Şarkısı" ödülüne layık görüldü.

Törende sahneye çıkan Adele, aralık ayında yaşamını yitiren İngiliz şarkıcı George Michael'ın anısına "Fast Love" şarkısını söyledi.

CBS televizyon kanalından canlı yayınlanan 59. Grammy Ödülleri törenine "The Late Late Show"un sunucusu İngiliz sinema oyuncusu James Corden ev sahipliği yaptı.

Gecede, rap şarkıcısı "Chance The Rapper", ilk Grammy ödülünü kazandı. 23 yaşındaki Chicagolu müzisyen, "En İyi Sanatçı" dahil 3 dalda ödülün sahibi oldu.

Ocak 2016'da hayata veda eden David Bowie'ye de "En İyi Rock Şarkısı" ve "En İyi Alternatif Müzik Albümü" ödülüne layık görüldü.

2016'da ölen Prince'in anıldığı gecede 3. kez anne olmaya hazırlan Beyonce, "Lemonade" albümünden "Love Drought" ve "Sandcastles" parçalarını seslendirdi.

Katy Perry, Metallica, John Legend, Lady Gaga, Alicia Keys, Keith Urban, the Weekend, Daft Punk ve Bruno Mars da törende sahneye çıkan ünlü isimler arasında yer aldı.

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Nobel Edebiyat Ödüllü sahibi Amerikalı siyahi kadın yazar Prof. Toni Morrison'un "Umutsuzluğa düşmeye zaman yok, kendine acımaya yer yok, sessizliğe gerek yok, korkuya yer yok." sözlerini dile getirerek Başkan Donald Trump'a siyasi mesaj verdi.

Beyaz takım elbisesi ve üzerinde "Israr" yazılı pırıltılı bir kol bandıyla sahneye çıkarak yeni şarkısı "Chained to the Rhythm"ı seslendiren Katy Perry de Trump karşıtı protesto gösterilerinde kullanılan "Nefret yok" sloganını yineledi.

59. Grammy Ödülünü kazananlar şöyle:

Yılın Albümü: Adele - "25"
Yılın Şarkısı: Adele - "Hello"
En İyi Yeni Sanatçı: Chance The Rapper
En İyi Rap Albümü: Chance The Rapper - "Coloring Book"
En İyi Rap Şarkısı: Drake - "Hotline Bling"
En İyi Çağdaş Urban Albümü: Beyoncé - "Lemonade"
En İyi Pop Solo Performans: Adele - Hello
En İyi R&B Albümü: Lalah Hathaway - "Lalah Hathaway"
En İyi R&B Şarkısı: Maxwell - "Lake by the Ocean"
En İyi R&B Performansı: Solange - "Cranes In the Sky"
En İyi Pop Vokal Albümü: Adele - "25"
En İyi Rock Albümü: Cage The Elephant - "Tell Me I’m Pretty"
En İyi Rock Şarkısı: David Bowie - "Blackstar"
En İyi Müzik Videosu: Beyonce - "Formation"
En İyi Pop İkili/Grup Performansı: Twenty One Pilots - "Stressed Out,"
En İyi Country Solo Performansı: Maren Morris - "My Church,"
En İyi Alternatif Müzik Albümü: David Bowie - "Blackstar"

(AA/ÖZ/HA)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak'taki Şiddet Olayları Irak'taki Şiddet Olayları
Uluslararası Af Örgütü'nden Abd'deki Göçmenlere Yönelik Baskılarla İlgili Açıklama Uluslararası Af Örgütü'nden Abd'deki Göçmenlere...
New York'taki Yahudilerden Trump Karşıtı Miting New York'taki Yahudilerden Trump Karşıtı Miting
Rusya'da Helikopter Kazası Rusya'da Helikopter Kazası
Kuzey Kore'den Füze Denemesi Kuzey Kore'den Füze Denemesi
Abd Başkanı Trump: "2 Şubat Ve 11 Şubat Tarihleri Arasında Abd'ye Alınan Göçmenlerin Yüzde 72’si Suriye, Irak, Somali, İran, Sudan, Libya Ve Yemen’den" Abd Başkanı Trump: "2 Şubat Ve 11 Şubat Tarihleri...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Irak'taki Şiddet Olayları
Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da meydana gelen şiddet olaylarında 7 kişinin hayatını kaybettiği,...

Haberi Oku