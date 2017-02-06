5,6 Büyüklüğünde Deprem

Bu arada, deprem nedeniyle Bogota Havaalanı'ndaki pistin zarar görüp görmediğinin tespiti için uçuşlara geçici olarak ara verildi.

İlk belirlemelere göre, 5,6 büyüklüğünde ölçülen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, merkez üssü başkent Bogota'nın 300 kilometre güneybatısındaki Huila eyaleti olan deprem, yerin 37 kilometre derinliğinde kaydedildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI OLMADI