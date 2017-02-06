FLAŞ HABER

Tecavüze 9 Yıl!

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Şubat 2017 Pazartesi 15:39

5,6 Büyüklüğünde Deprem

5,6 Büyüklüğünde Deprem
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

İLK BELİRLEMELERE GÖRE DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI OLMADI

Kolombiya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, merkez üssü başkent Bogota'nın 300 kilometre güneybatısındaki Huila eyaleti olan deprem, yerin 37 kilometre derinliğinde kaydedildi.

İlk belirlemelere göre, 5,6 büyüklüğünde ölçülen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Bu arada, deprem nedeniyle Bogota Havaalanı'ndaki pistin zarar görüp görmediğinin tespiti için uçuşlara geçici olarak ara verildi.

Ülkede son olarak ekim ayında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Duterte Vatandaşlarını "Cehenneme" Davet Etti Duterte Vatandaşlarını "Cehenneme" Davet...
İsrail İçişleri Bakanı Deri’nin, Seçim Kampanyasında Kullandığı Bir Videoda Ağlamak İçin Soğan Kullandığı Ortaya Çıktı İsrail İçişleri Bakanı Deri’nin, Seçim Kampanyasında...
Nijerya'da Çobanlar İle Köylüler Arasındaki Çatışmalar Nijerya'da Çobanlar İle Köylüler Arasındaki Çatışmalar
Afrika'da Tarıma Tırtıl İstilası Tehdidi Afrika'da Tarıma Tırtıl İstilası Tehdidi
Çin Yapımı Büyük Yolcu Uçağı İlk Uçuşunu Yapacak Çin Yapımı Büyük Yolcu Uçağı İlk Uçuşunu...
Endonezya'da 4 Bin İşçi Greve Gitti Endonezya'da 4 Bin İşçi Greve Gitti
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Duterte Vatandaşlarını "Cehenneme"...

Haberi Oku