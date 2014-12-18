54 Askere İdam Cezası

MAHKEME, 54 ASKERİN İDAM EDİLMESİNE KARAR VERDİ

Nijerya'da isyan ettikleri gerekçesiyle yargılanan 54 asker, idama mahkum edildi.

Askerlerin yargılandığı askeri mahkemenin başkanı Tuğgeneral Muhammed Yusuf, askerleri isyandan ve isyan için komplo girişiminde bulunmaktan suçlu buldu.

Yargılanan 4 asker ise suçlu bulunmayarak beraat etti.

Savcı Yüzbaşı J.E Nwosu, askerlerin Boko Haram'ın eline geçen kuzeydoğudaki Borno eyaletinde bulunan Bullabulin, Damboa ve Yelwa kentlerinde 4 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda askeri emirlere uymayarak itaatsizlik gösterdiğini belirtti.

Suçlamaları kabul etmeyen askerler, idam hükmünü temyize götürebilir.

Askeri mahkeme, 82'si asker 15'i askeri yetkili, 97 kişiyi isyan suçundan tutuklayarak yargıya sevk etmiş ancak 15 Ekim'deki duruşmada sadece 59 asker yargılanmıştı.

Nijerya'nın kuzeybatısında Boko Haram ve ordu arasında devam eden çatışmalarda, bazı askerlerin çatışmalardan kaçtığı veya istihbarat bilgilerini militanlara verdiği iddialar arasında bulunuyor.

Boko Haram örgütü, son 5 yıldır Nijerya'nın kuzeyinde şiddet eylemleri düzenliyor. Örgüt, son aylarda Borno, Yobe ve Adamawa eyaletlerinde çok sayıda kent ve kasabanın kontrolünü ele geçirmiş ve buraları "hilafet devletinin" parçası haline getirdiğini ilan etmişti.