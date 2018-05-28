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52 yaşında gençlere taş çıkarttı

İlerleyen yaşına rağmen fiziği ve güzelliğinden bir şey kaybetmeyen seksi model Cindy Crawford, adeta gençlere taş çıkarıyor.

52 yaşında gençlere taş çıkarttı

İlerleyen yaşına rağmen fiziği ve güzelliğinden bir şey kaybetmeyen seksi model Cindy Crawford, adeta gençlere taş çıkarıyor.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 09:22
52 yaşında gençlere taş çıkarttı

Bir dönemin en başarılı top modellerinden 52 yaşındaki Cindy Crawford, ünlü bir marka için Malibu sahilinde yaptığı moda çekiminde görüntülendi. Kapalı ve yağmurlu bir havada gerçekleştirilen çekimlerde zorlanan güzel model yine de profesyonellikten ödün vermedi.

MESLEKTAŞLARINA TAŞ ÇIKARTTI

İlerleyen yaşına rağmen düzgün fiziğini koruyan Crawford hâlâ genç meslektaşlarına taş çıkartacak kadar güzel görünüyor. Güzelliğini korumak için doğal yaşam ve beslenme rejimleri uygulayan Crawford'ın estetik operasyonlardan da uzak durduğu biliniyor.

KIRMIZI HALIDA GÖZ KAMAŞTIRMIŞTI

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Güzel yıldız son olarak altın detaylı beyaz tuvaletiyle Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda görüntülenmiş ve çok beğenilmişti.

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