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51 YAŞINDAKİ ADAM ,İNTERNETTEN BİRİYLE TANIŞTI

51 yaşındaki adam internetten biriyle tanıştı. Tanıştığı kişi ile buluşma kararı alan adam buluşma yerine gitti. Talihsiz adam internette tanıştığı adam tarafından uyutuldu. Kendine geldiğinde üzerinde sadece bir havlu vardı ve her yeri kan içerisindeydi.

51 YAŞINDAKİ ADAM ,İNTERNETTEN BİRİYLE TANIŞTI

51 yaşındaki adam internetten biriyle tanıştı. Tanıştığı kişi ile buluşma kararı alan adam buluşma yerine gitti. Talihsiz adam internette tanıştığı adam tarafından uyutuldu. Kendine geldiğinde üzerinde sadece bir havlu vardı ve her yeri kan içerisindeydi.

17 Nisan 2018 Salı 23:14
51 YAŞINDAKİ ADAM ,İNTERNETTEN BİRİYLE TANIŞTI
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İngiltere'de internette tanıştığı kişi tarafından önce uyutulan ardından da boğazı kesilerek öldürülmek isteyen yaşlı adam, son anda uyanınca ölümden kurtuldu.

İngiltere'de korkunç bir olay yaşandı. Mark Canavagh, internette tanıştığı adam tarafından uyutuldu. Uyandığında her yeri kanlar içerisindeydi ve buluştuğu adam boğazını kesiyordu.

İNTERNET ÜZERİNDEN TANIŞMIŞTI

İngiltere'nin Mancherster şehrinde yaşayan Mark Canavagh internet üzerinden tanıştığı Steven Lund tarafından öldürülmeye çalışıldı. 51 yaşındaki adam buluşma yerine gittiğinde kendinden geçti. Kurbanını uyutan Lund, korkunç amacını gerçekleştirmeye karar verdi.

KENDİNE GELDİĞİNDE BOĞAZINA BIÇAK DAYALIYDI

Canavagh kendine geldiğinde üzerinde sadece bir havlu vardı ve her yeri kan içerisindeydi. Vücudunun her yerinde kesikler bulunan bir adam boğazına bir bıçak dayalı olduğunu fark etti.

CANI İÇİN DÖVÜŞÜP KAÇTI

Lund, yavaş yavaş kurbanının boğazını kesiyordu. Korkunç olayın farkında varan Canavagh, adamla dövüşerek elinden kurtuldu. Bulundukları dairede onu ittirerek elinden kaçmayı başardı. Bu korku filmlerini aratmayan sahneler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Binadan çıkar çıkmaz caddede insanlardan yardım isteyen Canavagh, hastaneye kaldırıldı. 2 hafta tedavi gören adamın boğazına ve vücudunun çeşitli yerlerine tam 32 dikiş atıldı.

DAHA ÖNCE DE ÖLDÜRMÜŞ

Lund'un 37 yıl önce kamyon şoförünü öldürmek suçundan arandığı belirlendi. Yakalanan adam 27 yıl hapse mahkum edildi.

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