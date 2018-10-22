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50 Gündür Açlık Grevi Yapan Filistinli Mahkumun Durumu Ağırlaşıyor

FİLİSTİN ESİRLER CEMİYETİ, İSRAİL CEZAEVİNDEKİ AÇLIK GREVİNDE 50\'NCİ GÜNÜNE GİREN FİLİSTİNLİ TUTUKLU HIDIR ADNAN\'IN SAĞLIK DURUMUNUN KÖTÜLEŞTİĞİNİ DUYURDU

50 Gündür Açlık Grevi Yapan Filistinli Mahkumun Durumu Ağırlaşıyor

FİLİSTİN ESİRLER CEMİYETİ, İSRAİL CEZAEVİNDEKİ AÇLIK GREVİNDE 50\'NCİ GÜNÜNE GİREN FİLİSTİNLİ TUTUKLU HIDIR ADNAN\'IN SAĞLIK DURUMUNUN KÖTÜLEŞTİĞİNİ DUYURDU

22 Ekim 2018 Pazartesi 06:41
50 Gündür Açlık Grevi Yapan Filistinli Mahkumun Durumu Ağırlaşıyor
FİLİSTİN ESİRLER CEMİYETİ, İSRAİL CEZAEVİNDEKİ AÇLIK GREVİNDE 50\'NCİ GÜNÜNE GİREN FİLİSTİNLİ TUTUKLU HIDIR ADNAN\'IN SAĞLIK DURUMUNUN KÖTÜLEŞTİĞİNİ DUYURDU
Ramallah, 22 Ekim 18 : Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail cezaevindeki açlık grevinde 50\'nci gününe giren Filistinli tutuklu Hıdır Adnan\'ın sağlık durumunun kötüleştiğini duyurdu.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail\'in Remle kentindeki cezaevinde idari tutukluluk uygulamasıyla tutuklu bulunan Hıdır Adnan\'ın destek almayı ve tıbbi muayeneyi reddettiği belirtildi.
Filistinli 40 yaşındaki Adnan 11 Aralık 2017\'den bu yana hakkında herhangi bir hüküm olmaksızın cezaevinde tutulduğu kaydedilen açıklamada, "Bitkinlik, kanlı istifra, sol gözünde renk kaybı ve şiddetli kilo kaybı gibi belirtiler Adnan\'ın sağlık durumunun ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor." ifadeleri yer aldı. 
Açıklamada, İsrail makamlarının Filistinli mahkum Adnan için keyfi uygulamalarda bulunduğuna dikkat çekilerek iradesinin kırılması için 17 gün tek kişilik hücre cezasına çarptırıldığı vurgulandı. 
İsrail güçleri, Adnan\'ı 11 Aralık 2017\'de işgal altındaki Batı Şeria\'nın Cenin kentinde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.
İsrail tarafından Filistin İslami Cihad Hareketi\'ne üye olmakla suçlanan Adnan, 2012\'den bu yana birçok kez gözaltına alınarak "idari tutukluluk" uygulamasıyla hapse mahkum edilmişti.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450\'si idari tutuklu, 12\'si milletvekili, 300\'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.
Tutuklunun, "İsrail\'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadına gerek duymadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
(AA/ÖZ/HA)

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