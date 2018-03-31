50 YAŞINDAKİ GÜZEL ANNE AYDA 100 ÇIKMA TEKLİFİ ALIYOR

3 çocuk annesi 50 yaşındaki Tanya Jaksha, yaşlanma karşı açtığı savaş sayesinde ayda 100 çıkma teklifi aldığını söylüyor.

ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan kadın bir online buluşma sitesine üye olduğunu ve burada her gün onlarca görüşme talebi aldığını söylüyor.

Tanya için limuzin gönderenler de oluyor, Noel hediyesi olarak yüksek limitli çekler yazanlar da.

Her gün görünüşü ile ilgili övgüler alan Tanya, yaşına rağmen görünüşünden dolayı da oldukça takdir aldığını itiraf ediyor.

20 yıl önceki gibi görünmediğini kabul eden güzel anne, yaşına rağmen kayıtlı olduğu sitenin en popüler isimlerinden biri.