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11 Şubat 2017 Cumartesi 20:15

50 Milyon Sterlinlik Kokain Kıyıya Vurdu

50 Milyon Sterlinlik Kokain Kıyıya Vurdu
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50 milyon sterlinlik kokain kıyıya vurdu!
İngiltere'nin doğusundaki Norfolk bölgesindeki plajlara yaklaşık 230,5 milyon Türk Lirası değerinde 360 kilogram kokain vurdu.

İngiliz Ulusal Suçlar Dairesi (NCA), ülkenin doğusundaki Norfolk bölgesinde iki plajda 360 kilogram kokain bulunduğunu açıkladı. Uyuşturucunun toplam değeri yaklaşık 50 milyon sterlin (yaklaşık 230,5 milyon Türk Lirası).

NCA, kokainin konduğu çantaların ve bidonların Great Yarmouth ve Caister yakınlarındaki plajlarda bulunduğunu duyurdu.

NCA EL KOYDU

Sahile vuran çantaları gören biri Norfolk polisine haber verdi. NCA daha sonra olaya el koydu.

NCA'nın sınır güvenliğinden sorumlu yetkilisi Matthew Rivers "Sınır güvenliği, sahil güvenlik ekipleri ve Norfolk polisiyle birlikte çantaların nasıl buraya geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Burasının çantaların ulaşması hedeflenen nokta olması düşük olasılık" dedi.

Rivers "Bu A sınıfı uyuşturucularda çok önemli bir ele geçirme ve bunun kaybı suç örgütü için büyük bir darbe olacak" diye konuştu.

HALKA ÇAĞRI

Norfolk polisinden Dave Buckley ise tüm çantaları ele geçirdiklerine inandıklarını söyledi. Ancak Buckley, başka çantaların bulunması halinde Norfolk polisinin derhal bilgilendirilmesini istedi.

Polis yetkilileri durumu izlemek için olay yerinde takviye görevli bulunduracaklarını da açıkladı.


 
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