50 Kişilik Ütopik Ülke: Pitcairn Adaları

Hikayemiz Pasifiklerin ortasında, medeniyetten uzak bir adada geçiyor. Ufacık bir adaya doluşmuş ada sakinleri ise Pitkernler. Tahiti’ye 2000, Hawaii’ye 3500 km uzaklıkta yer alan ve bir ada grubunu oluşturan Pitcairn Adaları hiçliğin ortasında, Pasifik Okyanusu’nda küçük bir topluluk barındırıyor. Adadaki en eski yerleşim izleri 11. yüzyılı gösterse de 1790’da kaptanlarına isyan edip yerleşen bir grup korsanla hayat yeniden canlanıyor.











