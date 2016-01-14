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50 Kilometre Uzunluğundaki Otobanı Söküp Betonarme Levhaları Sattı

Rusya'da bir cezaevi görevlisi, ülkenin kuzeyindeki Komi bölgesinde bir otoyolun 50 kilometrelik bölümünü çalmakla suçlanıyor.

50 Kilometre Uzunluğundaki Otobanı Söküp Betonarme Levhaları Sattı

Rusya'da bir cezaevi görevlisi, ülkenin kuzeyindeki Komi bölgesinde bir otoyolun 50 kilometrelik bölümünü çalmakla suçlanıyor.

14 Ocak 2016 Perşembe 17:23
50 Kilometre Uzunluğundaki Otobanı Söküp Betonarme Levhaları Sattı
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Rusya'da bir cezaevi görevlisi, ülkenin kuzeyindeki Komi bölgesinde bir otoyolun 50 kilometrelik bölümünü çalmakla suçlanıyor.

BBC'nin haberine göre, Komi Bölgesi Cezaevi Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı Vekili Aleksander Protopopov, otoyolun sökümüne nezaret etmek ve sonrasında 7 bin çalıntı betonarme levhayı şahsi çıkarı için satmak iddiasıyla gözaltına alındı.

Haberde, otoyolun 50 kilometrelik kısmının, 2014-2015 döneminde bir yılı aşkın süre içinde "söküldüğü ve taşındığı" belirtilirken, yetkililer hırsızlığın hükümete maliyetinin 6 milyon rubleden (78 bin dolar) fazla olduğunu açıkladı.

Çalıntı betonarme levhaları kullanan şirketin daha sonra bu levhaları kar amacıyla sattığı da kaydedildi.

Resmi makamını kullanarak kamu malını zimmetine geçirmekle suçlanan Protopopov'un, 10 yıla kadar hapse mahkûm edilebileceği bildirildi.

Protopopov'un, "manevi birlik" sağladığı gerekçesiyle kazandığı madalya da dâhil, görevi nedeniyle birçok kez ödül aldığı ifade edildi.

Olayla ilgili bir diğer cezaevi yetkilisi ile bir işadamının da soruşturulduğu aktarıldı.

Yol yapımının, Rusya'nın en yozlaşmış sektörlerinden biri olduğu biliniyor. Soçi Kış Olimpiyat Oyunları için yapılan bir dağ yolunun yaklaşık 8 milyar dolara mal edilmesi, Rus basınında "48 kilometrelik bir otoyola siyah havyar döşemekle eşdeğer" olarak gösterilmişti.

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