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15 Ocak 2017 Pazar 13:41

5 Yaşındaki Çocuk Bunu Yaptı!

5 Yaşındaki Çocuk Bunu Yaptı!
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5 yaşındaki çocuk trafik kazasından kurtuldu, yardım çağırdı

Brezilya'da, anne ve babasının öldüğü trafik kazasından kurutulan 5 yaşındaki kız çocuğunun tek başına metrelerce otoyolda yürüyerek yardım çağırdığı bildirildi.

Yerel basında çıkan habere göre, Brezilya'nın Mato Grosso do Sul eyaletinin başkenti Campo Grande yakınlarındaki bir otoyolda anne ve babasıyla seyahat eden 5 yaşındaki kız çocuğu, aracın kontrolden çıkarak ağaca çarptığı kazadan yara almadan kurtuldu.

Kızın annesi 34 yaşındaki Madilene Godoi'nin ölmeden önce çocuğa arabanın camından çıkarak yardım çağırmasını söylediği belirtilirken baba Reinaldo dos Santos'un (52) da kazada can verdiği kaydedildi.

Olayla ilgili açıklamada bulunan kızın kuzeni Talya Ramires, küçük kızın annesinin ölmeden hemen önce söylediği gibi arabadan çıkarak yolu takip ettiği, yaklaşık bir kilometre sonra ot biçen bir çiftçi ile karşılaşarak durumu anlattığını aktardı.

Bu arada çiftçinin, araba yanından geçerken küçük kızla göz göze geldiğini söylediği belirtildi.


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