5 Rehin Kurtarıldı!

EL-KAİDE'NİN 5 AYDIR REHİN TUTTUĞU 8 KİŞİ, DÜZENLENEN OPERASYONLA KURTARILDI

Yemen emniyet güçlerinin, El-Kaide örgütünün 5 aydır rehin tuttuğu 2'si yabancı uyruklu 8 kişiyi, düzenlenen operasyonla kurtardığı bildirildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın Güvenlik Komitesi'ne dayandırdığı haberinde, "Terörle Mücadele Birimi, aldığı istihbaratın ardından Hadramevt'in Hucr es-Seyar bölgesinde El-Kaide'ye yönelik düzenlediği operasyonda 5 aydır rehin tutulan 1'i Suudi Arabistan, 1'i Etiyopya vatandaşı 8 kişiyi kurtardı. Operasyonda örgüte bağlı 7 militan da öldürüldü" denildi.

Haberde Beyda ilinde 13 Haziran'da kaçırılan ve emniyet güçlerince kurtarılan rehineler arasında Beyda Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Sana'daki Polis Akademisi'nde görev yapan Öğretim Üyesi Halil Ahmed el-Mahlavi adındaki bir akademisyenin de bulunduğu kaydedildi.