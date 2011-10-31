5 metrelik piton, 35 kiloluk geyiği yuttu

ABD'nin Florida eyaletinde yakalanan 5 metre uzunluğundaki pitonun karnından, tek parça halinde yaklaşık 35 kiloluk bir geyik çıkarıldı.

Daily Mail'in haberine göre, Everglades bataklığında yakalanan pitonun, Florida'nın güneyinde rastlanan en büyük yılanlardan biri olduğu belirtildi. Yetkililer, normal koşullarda pitonların küçük veya orta büyüklükteki omurgalılarla beslendiğini, yetişkin bir geyiğin alışılagelmişin dışında bir av olduğunu belirtti.

Pitonlar, çenelerini 180 derece açabiliyor ve bu sayede çok büyük avlarını yutabiliyor.