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5 Kocalı Verma

Hindistan’ın kuzeyindeki Dehradun şehrinde yaşayan 21 yaşındaki Rajo Verma’nın tam beş kocası var. Ve bu beş adam kardeş.

5 Kocalı Verma

Hindistan’ın kuzeyindeki Dehradun şehrinde yaşayan 21 yaşındaki Rajo Verma’nın tam beş kocası var. Ve bu beş adam kardeş.

12 Aralık 2014 Cuma 11:28
5 Kocalı Verma
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Verma, ilk olarak görücü usulüyle 21 yaşındaki Guddu ile evlenmiş, ancak daha sonra damadın dört kardeşi de genç kadınla ilişki yaşamaya başlamış.
Şimdi tek odalı bir evde birlikte yaşayan ailenin bir de oğlu var. Rajo Verma ‘’Çocuğun babasının kim olduğunu bilmiyorum, ancak bunun bir önemi de yok’’ diyor.

Verma, cinsel hayatlarını bir program dahilinde sürdürdüklerini ve her gece kocalarından biriyle birlikte olduğunu söylüyor. Kocası Guddu ‘’Hepimiz onunla seks yapıyoruz ancak ben kıskanmıyorum. Biz mutlu büyük bir aileyiz’’ diyor.

Verma kocalarına olan sevgisinin eşit olduğunu söylerken 32 yaşındaki Bajju ‘’Kardeşlerim gibi ben de onu karım olarak görüyorum ve cinsel ilişkiye giriyorum. Bu bizim hayatımız. Garip olduğunu düşünmüyorum’’ diyor. Bajju evlerinde zaten yatak bulunmadığını, yere serdikleri battaniyeler üzerinde uyuduklarını da belirterek ‘’Hepimiz onunla olmak için sıramızı bekliyoruz’’ diyor.

Rajo Vermo beş kocası ile yaşadığı hayattan oldukça memnun, 1.5 yaşında Jay adında bir oğlu olan kadın ‘’Bir çok evli kadından daha çok ilgi görüyor, daha çok seviliyorum. Hayatımdan çok memnunum’’ diyor.

Kocalarının isimleri ve yaşları şöyle:
Sant Ram Verma 28,
Bajju Verma 32,
Gopal Verma 26,
Guddu Verma 21,
Dinesh Verma 19 
Son Güncelleme: 12.12.2014 11:30
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