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5 Kişiyi Öldürdü İntihar Etti

5 Kişiyi Öldürdü İntihar Etti

13 Eylül 2018 Perşembe 06:27
5 Kişiyi Öldürdü İntihar Etti

KALİFORNİYA EYALETİNDE SİLAHLI BİR SALDIRGAN, EŞİ DAHİL 5 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

OLAY MAHALLİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ŞERİF YARDIMCISIYLA KARŞILAŞAN SALDIRGAN KENDİNİ VURARAK İNTİHAR ETTİ

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı bir saldırganın, kendi eşi dahil 5 kişiyi öldürdüğü, daha sonra intihar ettiği bildirildi.

Yerel polis yetkilileri, eyaletin güneyinde yer alan Bakersfield kentinde yaşanan saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olayın meydana geldiği Kern bölgesi şerifi Donny Youngblood, kimliği açıklanmayan silahlı saldırganın önce karısını vurduğunu, daha sonra yakınlardaki 4 kişiyi de art arda vurarak öldürdüğünü belirtti.

Youngblood, el koyduğu bir araçla olay mahallinden kaçmaya çalışırken şerif yardımcısıyla karşılaşan saldırganın aynı silahla intihar ettiğini aktardı.

Bölgede inceleme yapan polisin saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 13.09.2018 09:43
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