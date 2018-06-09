5 kişiyi öldürdü, 'hayal kırıklığına uğradım' dedi

İsveç'in başkenti Stockholm'de geçen yıl kalabalığın arasına kamyonla dalarak beş kişiyi öldüren Rahmet Akilov ömür boyu hapse mahkum edildi. Avukatı, Akilov’un "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

İsveç mahkemesi, 2017’nin Nisan ayında Stockholm’de bir kamyonla kalabalığın arasına dalarak beş kişiyi öldüren Rahmet Akilov’u müebbet hapis cezasına çarptırdı. 40 yaşındaki Özbek vatandaşı Akilov, “terörle ilişkili cinayet” ve “cinayet teşebbüsü” suçlarından hüküm giydi.

Hakim Ragnar Palmkvist, Akilov’un saldırıyla ilgili tek şüpheli olduğunu söyledi. Akilov’un “toplum için güvenlik riski” oluşturduğunu ifade eden Savcı Hans Ihrman ise mahkemenin verdiği karardan memnuniyet duyduğunu kaydetti. Akilov, sözkonusu saldırıyı “IŞİD’e karşı koalisyona katıldığı için İsveç’i cezalandırmak” amacıyla ve “IŞİD adına” düzenlediğini söyledi.