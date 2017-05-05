5, 7 Büyüklüğünde Deprem

Yaralıların 223'ünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini, 177'sinin ise hastanelerde tedavi altına alındığını ifade eden Devletabadi, yoğun bakımda olan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

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