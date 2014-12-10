46 Yıl Ehliyetsiz Araba Kullanmış!

Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'ndeki Bremervörde'de bir adamın 46 yıl ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı





77 yaşındaki bir adamın ehliyetsiz olduğu bir hız kontrolü sonrası meydana çıktı. Kontrolde ehliyetini evde unuttuğunu söyleyen adama, polisler ilk etapta 35 Euro para cezası kesti. Daha sonra polis merkezinde yapılan incelemede adamın 1968 yılında ehliyetinin iptal edildiği ve o tarihten beri yeni ehliyet almadığı saptandı. Emekli adam, ehliyetsiz araç kullanmaktan mahkemeye sevk edildi.



