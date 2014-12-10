Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

46 Yıl Ehliyetsiz Araba Kullanmış!

Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'ndeki Bremervörde'de bir adamın 46 yıl ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı

46 Yıl Ehliyetsiz Araba Kullanmış!

Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'ndeki Bremervörde'de bir adamın 46 yıl ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı

10 Aralık 2014 Çarşamba 21:20
46 Yıl Ehliyetsiz Araba Kullanmış!
banner238

46 Yıl Ehliyetsiz Araba Kullanmış!
Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'ndeki Bremervörde'de bir adamın 46 yıl ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı


77 yaşındaki bir adamın ehliyetsiz olduğu bir hız kontrolü sonrası meydana çıktı. Kontrolde ehliyetini evde unuttuğunu söyleyen adama, polisler ilk etapta 35 Euro para cezası kesti. Daha sonra polis merkezinde yapılan incelemede adamın 1968 yılında ehliyetinin iptal edildiği ve o tarihten beri yeni ehliyet almadığı saptandı. Emekli adam, ehliyetsiz araç kullanmaktan mahkemeye sevk edildi.

 

Son Güncelleme: 10.12.2014 21:21
Anahtar Kelimeler:
46 Yıl Ehliyetsiz Araba Kullanmış!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim