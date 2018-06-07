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44. G7 Liderler Zirvesi yarın başlıyor...

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkeden oluşan G7 Grubu'nun Liderler Zirvesi, yarın Kanada'nın ev sahipliğinde başlayacak.

44. G7 Liderler Zirvesi yarın başlıyor...

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkeden oluşan G7 Grubu'nun Liderler Zirvesi, yarın Kanada'nın ev sahipliğinde başlayacak.

07 Haziran 2018 Perşembe 23:44
44. G7 Liderler Zirvesi yarın başlıyor...

44. G7 Liderler Zirvesi yarın başlıyor

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkeden oluşan G7 Grubu'nun Liderler Zirvesi, yarın Kanada'nın ev sahipliğinde başlayacak.

Avrupa Birliği'nin de temsil edildiği G7'de dönem başkanı olan Kanada, Quebec eyaletinin Charlevoix kasabasında iki gün sürecek 44. G7 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Kanada'da düzenlenecek altıncı zirve olma özelliği taşıyan organizasyon öncesi, zirvenin yapılacağı kasabaya giden yollarda ve bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Zirveyi izleyecek basın mensupları için de Quebec City kentinde basın merkezi kuruldu.

Yerel saatle 12.00'de resmi açılışı yapılacak olan zirve, liderlerin öğle yemeği sonrası vereceği aile fotoğrafının ardından çalışmaya başlayacak.

Katılımcılar

Zirveye, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanısıra Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası temsilcileri ile Arjantin, Norveç, İzlanda, Bangladeş, Senegal, Seyşel Adaları, Jamaika, Vietnam, Güney Afrika, Haiti, Kenya ve Ruanda'dan devlet ya da hükümet başkanları katılıyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da zirveye katılanlar arasında yer alacak.

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"Herkes İçin İşleyen Büyümeyi Sağlamak" 

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, bütün G7 ülkelerinin, ekonomik büyümenin faydalarının adil bir şekilde paylaşılıp paylaşılmadığına dair ortak bir sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Başbakan Trudeau, "G7 Başkanı olarak Kanada, bu ekonomik sorunla karşı karşıya kalmıştır ve bu yılın G7 gündeminin merkezinde, herkes için işleyen büyüme hedefi vardır." dedi.

Bu amaçla hazırladıkları "Herkes İçin İşleyen Büyümeyi Sağlamak" başlıklı raporun, zirvenin odaklanacağı konuları içerdiğini belirten Trudeau, "eşit paylaşım ve ortak sınıf" başlıklarına vurgu yaptı.

ABD'ye karşı ortak tavır

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan olarak Kanada'ya ilk ziyaretini gerçekleştireceği G7 Liderler Zirvesi'nin, Trump yönetiminin, geçen günlerde uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum üzerindeki ağır gümrük vergileri nedeniyle adeta bir "ticaret savaşı"na sahne olacağı tahmin ediliyor.

G7 üyesi altı ülkenin maliye bakanları ile Avrupa Birliği temsilcilerinin, zirve öncesi Kanada'da yaptıkları ve 3 gün süren toplantıdan, ABD'nin yeni gümrük tarifelerine karşı birleşme kararı çıkmış ve yapılan ortak açıklamada, ABD'nin ticaret eylemleri konusundaki uygulamalarından "endişe ve hayal kırıklığı" duyulduğu belirtilmişti.

ABD yönetimine karşı oluşan birlikteliğin, zirveyi nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.

G8 iken G7 oldu

1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın, Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle gruptan çıkarılması sonucu G7 olarak anılmaya başlandı.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkenin grubu olarak biliniyor.

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