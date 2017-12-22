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42 Yaşındaki Kadın 20. Çocuğunu Doğurdu!

42 Yaşındaki Kadın 20. Çocuğunu Doğurdu!

22 Aralık 2017 Cuma 18:41
42 Yaşındaki Kadın 20. Çocuğunu Doğurdu!
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Kudüs’te yaşayan İsrailli bir anane ondokuzuncu doğumunu gerçekleştirdi ve onsekizinci doğumda ikiz doğuran annenin çocuklarının sayısı 20’ye yükselmiş oldu. Uzmanlar kadının hayatının toplam 14 yılını hamile geçirdiğini söyledi.

İsrail basınına yansıyan haberlerde kadın için doğumun çok sıradan bir durum; ancak, Ein Kerem’deki Hadassah Üniversitesi Tıp Merkezi’nin yeni doğan birimi için çok sıradışı bir durum olduğu yazıldı. Çarşamba günü dünyaya gelen erkek bebek normal doğumla doğdu.

Kaç torunu olduğunu söylemek istemeyen kadın Kudüs’ün Mea Shearim bölgesinde yaşıyor. Hastane ismini vermek istemediği hastanın hayatının 14 yılını hamile olarak geçirdiğini söyledi.

Ebe Aliza Altmark, kadının doğum sırasında “çok sakin ve rahat” olduğunu fakat bebek kucağına verildiğinde “heyecanlandığını” söyledi. Altmark “Her doğumunda ve her çocuğu için çok heyecanlıydı, ondokuzuncu ve yirminci de bile heyecanı bitmedi” dedi.

Hastanenin kadın hastalıkları ve doğum birimi başkanı Dr. Simcha Yagel İsrail’de ilk kez 20 bebeği olan bir kadın olabileceğini fakat Sağlık Bakanlığı kayıtlarına bakacaklarını söyledi. Kudüs’teki Shaare Zedek Tıp Merkezi 2007 yılında ondokuzuncu kez doğum yapan bir kadının kayıtlarında olduğunu belirtiyor.

Son Güncelleme: 22.12.2017 19:44
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