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41. ABD Başkanı “baba Bush“ hayatını kaybetti

ABD'NİN ESKİ BAŞKANLARINDAN

41. ABD Başkanı “baba Bush“ hayatını kaybetti

ABD'NİN ESKİ BAŞKANLARINDAN

01 Aralık 2018 Cumartesi 08:29
41. ABD Başkanı “baba Bush“ hayatını kaybetti

ABD'NİN ESKİ BAŞKANLARINDAN "BABA BUSH" OLARAK BİLİNEN GEORGE H.W. BUSH'UN 94 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLDİRİLDİ

Eski ABD Başkanı George Herbert Walker Bush'un 94 yaşında Teksas'ta hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin 43. başkanı George W. Bush tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Baba Bush" olarak bilinen 41. ABD Başkanı Bush'un hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bir süredir tedavi gören Bush'un, Teksas eyaletinin Houston kentinde öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Jeb, Neil, Marvin, Daro ve ben kayda değer 94 yıllık yaşamının ardından babamız Bush'un öldüğünü açıklamaktan dolayı üzgünüz. George H.W. Bush yüksek bir karaktere sahipti ve bir evladın isteyebileceği en iyi babaydı." sözlerine yer verildi.

1989-1993 yılları arasında Beyaz Saray'da bulunan Bush, özellikle Sovyetler Birliği döneminin sonunda görev yapan ABD Başkanı olarak tarihteki yerini almıştı.

Son Güncelleme: 01.12.2018 11:39
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