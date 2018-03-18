4 yıldır kayıp Malezya uçağını Google Maps buldu

2014 yılında kaybolan Malezya uçağıyla ilgili uzun sessizliğin ardından büyük haberler geldi. Bir adam Google Maps'te kayıp Malezya uçağını bulduğunu iddia etti ve görsellerini de yayınladı.

2014 yılında gizemli bir şekilde kaybolan ve hala gizemi süren Malezya uçağına ne olduğu merak edilmeye devam ediyor. Bu konuyla ilgili son günlerde ise önemli haberler gelmeye başladı. Belirtilene göre 25 yıllık deneyimli bir araştırmacı Peter McMahon, Google Maps'te yaptığı araştırmalarla kayıp Malezya uçağını bulduğunu söylüyor.

2014 YILI UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN

Uzun süredir araştırmalarda bulunan Avustralyalı McMahon, Google Maps'teki uydu görüntülerini uzun bir süredir araştırıyor. Bu araştırmalar sonucunda ise sürpriz bir şekilde kaybolan Malezya uçağının enkaz görüntülerine rastlamış. Bu görüntülerin ise 2014 yılında kaydedildiği görülebiliyor.

Bu görüntülerin ise Hint Okyanusu'ndaki Round adası yakınlarında olduğu belirtiliyor

MERMİ İZLERİ VAR!

Öte yandan bu keşifte dikkat çeken bir diğer büyük olay ise mermi izleri. Belirtilene göre uçağın enkazında çok sayıda mermi izi bulunuyor. Bu izlerin ise sebebi bilinmiyor. Ayrıca uzmanların yıllarca yapılan araştırmalar sonucunda bu enkazı neden bulamadıkları ise bilinmiyor. Kimileri bu enkazın bulunduğu yalnız, mermi izlerinden dolayı açıklanmadığını iddia ediyor.