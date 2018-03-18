Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116322
ALTIN
166.134
DOLAR
3.9396
STERLİN
5.5166
EURO
4.8421
Devlet piyangosu çekildi
DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!
Akaryakıta Zam!
AKARYAKITA ZAM!
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
KALECİK’TE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
KALECİK’TE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
banner256
Flaş Haber
Akaryakıta Zam!
Kapat

4 yıldır kayıp Malezya uçağını Google Maps buldu

2014 yılında kaybolan Malezya uçağıyla ilgili uzun sessizliğin ardından büyük haberler geldi. Bir adam Google Maps'te kayıp Malezya uçağını bulduğunu iddia etti ve görsellerini de yayınladı.

4 yıldır kayıp Malezya uçağını Google Maps buldu

2014 yılında kaybolan Malezya uçağıyla ilgili uzun sessizliğin ardından büyük haberler geldi. Bir adam Google Maps'te kayıp Malezya uçağını bulduğunu iddia etti ve görsellerini de yayınladı.

18 Mart 2018 Pazar 21:54
4 yıldır kayıp Malezya uçağını Google Maps buldu
banner238

2014 yılında kaybolan Malezya uçağıyla ilgili uzun sessizliğin ardından büyük haberler geldi. Bir adam Google Maps'te kayıp Malezya uçağını bulduğunu iddia etti ve görsellerini de yayınladı.

2014 yılında gizemli bir şekilde kaybolan ve hala gizemi süren Malezya uçağına ne olduğu merak edilmeye devam ediyor. Bu konuyla ilgili son günlerde ise önemli haberler gelmeye başladı. Belirtilene göre 25 yıllık deneyimli bir araştırmacı Peter McMahon, Google Maps'te yaptığı araştırmalarla kayıp Malezya uçağını bulduğunu söylüyor.

2014 YILI UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN

Uzun süredir araştırmalarda bulunan Avustralyalı McMahon, Google Maps'teki uydu görüntülerini uzun bir süredir araştırıyor. Bu araştırmalar sonucunda ise sürpriz bir şekilde kaybolan Malezya uçağının enkaz görüntülerine rastlamış. Bu görüntülerin ise 2014 yılında kaydedildiği görülebiliyor.

Bu görüntülerin ise Hint Okyanusu'ndaki Round adası yakınlarında olduğu belirtiliyor

MERMİ İZLERİ VAR!

Öte yandan bu keşifte dikkat çeken bir diğer büyük olay ise mermi izleri. Belirtilene göre uçağın enkazında çok sayıda mermi izi bulunuyor. Bu izlerin ise sebebi bilinmiyor. Ayrıca uzmanların yıllarca yapılan araştırmalar sonucunda bu enkazı neden bulamadıkları ise bilinmiyor. Kimileri bu enkazın bulunduğu yalnız, mermi izlerinden dolayı açıklanmadığını iddia ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın ikinci büyük ahşap binası çökmek üzere
Dünyanın ikinci büyük ahşap binası çökmek üzere
‘Yılanların efendisi’ feci şekilde öldü
‘Yılanların efendisi’ feci şekilde öldü
Milyarder girişimci beynini bilgisayara aktarmak için kendisini öldürecek
Milyarder girişimci beynini bilgisayara aktarmak için kendisini öldürecek

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim