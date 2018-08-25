4 yıldır çocuk sahibi olamayan çift gerçeği öğrenince şoka girdi

Çocuk sahibi olmak birçokları için çok önemlidir... Bu konuda 4 yıl boyunca uğraş veren Çinli bir çift, çocuk sahibi olamama sebebini öğrenmek için doktora gidince akıllara durgunluk veren gerçeği öğrendi.

Çin, 4 yıldır çocuk sahibi olamayan çifti ve doktora gittiklerinde öğrendikleri şok edici gerçeği konuşuyor… Dört yıl önce evlenen ve mutlu birlikteliklerini bir çocuk sahibi olarak perçinlemek isteyen 24 ve 26 yaşlarındaki genç çift her türlü yöntemi denese de çocuk sahibi olmayı başaramadı.

Bunun üzerine doktora giderek tıbbi yardım almayı tercih eden genç çift böylelikle sorunun da neden kaynaklandığını öğrenmeyi amaçlıyordu… Kadın doğum uzmanı Liu Hongmei’ye giden çift doktorun kontrolü sonrasında kendilerini şaşkına çeviren bir yanıt aldılar: Genç kadın hala bakireydi!

Konu hakkında incelemelerini derinleştiren Hongmei, genç kadının kızlık zarının sağlam olduğunu fark etti. Yaşadıklarını, “Çok sağlıklı bir çiftti fakat 4 yıldır evli olmalarına rağmen çocuk sahibi olamıyorlardı. Aileleri de onlara baskı yapıyordu, ben de başta sorunun stres olduğunu düşündüm fakat daha sonra kontrol edince hastamın hala bakire olduğunu fark ettim” dedi.

TAVSİYELERE UYDUKTAN SONRA HAMİLE KALDI

Çifte birçok soru sorarak sorunun sebebini öğrenmek isteyen doktor kısa süre sonra çiftin 4 yıl boyunca neyi yanlış yaptığını anladı. Cinsel birliktelik sırasında kadının aşırı acı hissettiğini söylemesinin ardından check-up yapıldı. Kadın doğum uzmanı test sonuçlarına bakınca sorunun çiftin yanlış şekilde cinsel ilişkiye girdiğini fark etti. 26 yaşındaki adam ile 24 yaşındaki eşi 4 yıl boyunca ters ilişki yaşadıkları için çocuk sahibi olamıyordu.

İsmi açıklanmayan çiftin ülkenin güney batısındaki Guizhou bölgesinde yaşadığı ifade edilirken, yerel basın doktorun cinsellik üzerine rehberlik yaptığı ve birçok konuda tavsiye verdiğini açıkladı. Yerel basında yer alan haberlerde olayın geçtiğimiz aylarda meydana geldiği ve çiftin bu tavsiyelerin ardından ilk çocuklarını beklediği aktarıldı.