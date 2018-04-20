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4 yıl önce trafik kazasında ölen çiftin bebeği oldu

Çin'de, ebeveynleri 4 yıl önce trafik kazasında ölen bir bebek, taşıyıcı anneden doğdu.

4 yıl önce trafik kazasında ölen çiftin bebeği oldu

Çin'de, ebeveynleri 4 yıl önce trafik kazasında ölen bir bebek, taşıyıcı anneden doğdu.

20 Nisan 2018 Cuma 00:24
4 yıl önce trafik kazasında ölen çiftin bebeği oldu

Tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olmak isteyen çiftin dondurulmuş embriyoları vardı. BBC Türkçe’nin haberine göre; kazadan sonra çiftin ailesi, dondurulmuş embriyoların kullanılabilmesi için uzun süre yasal mücadele verdi.

Pekin merkezli The Bejing News haber sitesinin haberine göre erkek bebek, Laos’tan bir taşıyıcı anne aracılığıyla Aralık ayında doğdu.

Daha önce Çin’de benzeri bir duruma ilişkin emsal yok.

Embriyolar, Nanjing Hastanesi’nde sıvı bir nitrojen tank içinde, eksi 196 derecede muhafaza ediliyordu.

Mahkeme, yumurtaların kullanım hakkının ölen çiftin 4 ebeveyninde olduğu hükmüne vardı.

Ama embriyoların ancak başka bir hastanede muhafaza edilebilmesi şartıyla Nanjing’den çıkarılmasına karar verildi.

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Embriyoların sahibinin kim olduğuyla ilgili yasal belirsizlikler nedeniyle Çin’de yumurtaları alacak başka bir tıp merkezi bulmak kolay değildi.

Çin’de taşıyıcı anneliğin de yasak olması nedeniyle aile bir şirket aracılığıyla doğum için farklı ülkelere yöneldi ve ticari taşıyıcı anneliğin yasal olduğu ülkelerden Laos’ta karar kıldı.

Embriyo Laos’ta taşıyıcı annenin rahmine yerleştirildi

Termos boyutlarındaki sıvı nitrojeni hiçbir hava yolunun taşımayı kabul etmemesi üzerine embriyolar kara yoluyla Laos’a ulaştırıldı.

Embriyo Laos’ta taşıyıcı annenin rahmine yerleştirildi ve Aralık 2017’de bir erkek bebek dünyaya geldi.

Tiantian adlı bebeğin hangi ülke vatandaşı olacağı ise ayrı bir sorundu. Zira, embriyo Laos’ta yerleştirilse de doğum, taşıyıcı annenin turist vizesiyle gittiği Çin’de oldu.

Bebeğin biyolojik ebeveynleri hayatta olmadığı için büyük anneleri ve büyük babaları DNA testleri için kan verdi ve bebeğin kendi torunları olduğunu, anne ve babasının da Çin vatandaşı olduklarını kanıtladı.

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