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4 Yıl Aradan Sonra Biru’s Sebi’de Siren Sesleri

4 Yıl Aradan Sonra Biru’s Sebi’de Siren Sesleri

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:00
4 Yıl Aradan Sonra Biru’s Sebi’de Siren Sesleri

İSRAİL'İN GÜNEYİNDEKİ NECEF (NEGEV) ÇÖLÜ’NÜN EN BÜYÜK KENTİ SAYILAN BİRU’S SEBİ'DE (BEER ŞEVA) 4 YIL ARADAN SONRA GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ FİLİSTİN DİRENİŞİ TARAFINDAN ATILAN FÜZE NEDENİYLE SİREN SESLERİ DUYULDU

KENTTE YAŞANAN GERİLİM NEDENİYLE İSRAİL’İN HAPOEL BEER ŞEVA İLE KIBRIS RUM YÖNETİMİ’NİN APOEL TAKIMLARI ARASINDA YAPILMASI PLANLANAN FUTBOL KARŞILAŞMASI İPTAL EDİLDİ

İsrail ordusu tarafından, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü’nün en büyük kenti sayılan Biru’s Sebi'de (Beer Şeva) 4 yıl aradan sonra Gazze Şeridi’ndeki Filistin direnişi tarafından atılan füzeden dolayı alarm verildi.
İsrail ordusunun sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, ordunun Biru’s Sebi (Beer Şeva) kentinde sirenleri çalıştırdığı belirtildi.
Açıklamada, daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.
Öte yandan İsrail devlet televizyonunun haberide, Gazze Şeridi’nden atılan füzelerin kentin çevresine düştüğü belirtilerek, “2014’ten bu yana ilk defa kentte siren sesleri duyuldu.” denildi.
İsrail polisinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada ise, polisin füzelerin düştüğü yerde olduğu belirtilerek, yaralanan kimsenin olmadığı aktarıldı.
İsrail basınında çıkan haberlerde de İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığı’nın da bölgede yaşanan gerilim nedeniyle İsrail’in Hapoel Beer Şeva ile Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Apoel takımları arasında yapılması planlanan futbol karşılaşmasını iptal ettiği kaydedildi.
İSRAİL SALDIRILARINDA 3 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hamile bir kadınla 1,5 yaşındaki çocuğunun da aralarında olduğu 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 Filistinli yaralanmıştı.
İsrail ordusu ise çarşamba akşamından bu yana Gazze'de Hamas'a ait 150'den fazla hedefin vurulduğunu, buna karşın Gazze'den de 180 roket atıldığını belirtmişti.
 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 19:25
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