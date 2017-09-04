4 Yaşındaki Çocuğa 17'si Birden...

Korkunç! 4 yaşındaki çocuk kanlar içinde yerde yatarken...



Hindistan'dan şok edici bir video yürekleri dağladı. Dört yaşındaki bir çocuk, kız kardeşiyle diğer çocukların yanına oyun oynamak için giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kanlar içinde yerde yardım diye ağlayan çocuğun bedeni bu acıya daha fazla dayanamadı.Dört yaşındaki Praveen Kumar, Hindistan'ın güneyindeki Guntur kentindeki evinden kız kardeşiyle birlikte diğer çocukların yanına oyun oynamaya gitmek üzere çıkmıştı.Yolda giderken yaklaşık 17 sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı.Köpekler çocuğu boynu, yüzü, elleri, göğüsleri, omuzları ve bacaklarından yarı baygın hale gelene kadar 30 dakikadan fazla bir süre ısırıp yaraladılar.Etrafı kan gölüne dönen 4 yaşındaki çocuk yerde yatarken yardım için ağlıyordu.Talihsiz çocuğun ailesi, komşuların saldırıyı duyduklarını ve kaçtıklarını fakat çocuğu kurtarmak yerine çocuk yardım çığlığı atıp ağlarken video çekmeye devam ettiklerini iddia etti.Çocuk, her ikisi de günlük 150 Rupi (8 TL) kazanan işçi anne babası 32 yaşındaki Yesu Kumar ile 28 yaşındaki Malleswari tarafından yakında bulunan devlet hastanesine götürüldüğü zaman hayatını kaybetmişti.