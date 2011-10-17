4. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali bu akşam başlıyor...

4. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali bu akşam Gönyeli Belediyesi'nde başlıyor. Açılış kokteyli ve "Gommalar Müzik Savaşçıları'nın" bir dinletisiyle başlayacak olan festivalin açılış filmi Kıbrıslı Rum Panikos Neokleus'un yapımcılığını üstlendiği ve Kıbrıs'ta birbirlerine karşı savaşmış am şu anda iki halkın tekrar biraraya gelmesi için mücadele eden bir Kıbrıslı Rum ve bir Kıbrıslı Türk'ün öyküsünü anlatıyor. Filmden önce Panikos Neokleus'la kısa bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Festival Komitesi'nden yapılan açıklama şöyle: "Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz, Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali, 17-26 Ekim tarihleri arasında yapılıyor. Kıbrıs’tan, Türkiye’den ve dünyanın çeşitli yerlerindeki mücadelelerden seçilen kısa ve uzun metrajlı filmlerle yola çıkıyor; “Anlatılan Senin Hikayendir” diyor. Temel amacı dünya emekçilerinin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluşturmak olan festival, her yıl Japonya'da, Kore'de ve Latin Amerika'da farklı bir ülkenin ev sahipliğinde organize ediliyor.

Dünyanın farklı kesimlerindeki yaşamları, direnişleri, mücadeleleri geziyor, direnenlere selam göndermeye devam ediyor. Kıbrıs’ta ilk olarak 2007 yılında Lefkoşa ve Mağusa’da düzenlenen festival, bu yıl Lefkoşa’da emekçinin ve emeğin sesini, dünya halk hareketlerini, sömürülen işçilerin mücadelesini beyaz perdeye taşıyor. Ülkemizde gerçekleştirilen emek düşmanı politikalara karşı Toplumsal Varoluş Mitingleriyle kabaran ve Recep Tayyip Erdoğan’ın adaya gelmesiyle birlikte vahşi bir polis şiddetiyle yüzleşen Kıbrıslı Türk halkının varoluş mücadelesi zorlu bir yolu yürümek kararlılığındadır.

İşçi Filmleri Festivali bünyesinde gösterilen filmler, verdiğimiz mücadelede yalnız olmadığımızın ve ezilenlerin birbirinden öğrenecek çok şeyi olduğunun bir ifadesidir. Emek öykülerini ve emek mücadelesini perdede insanlarla buluşturmak gayesiyle yoluna devam eden festival, sanatın metalaştırıldığı ve gericilik kıskacına sıkıştırılmaya çalışıldığı, sansürlendiği bu günlerde daha da anlamlı… Emeği anlatan sinema filmlerini biletsiz ve parasız bir şekilde seyirci ile buluşturan İşçi Filmleri Festivali, emeğin özgürleşmesi mücadelesine sanatın özgürleşmesini katıyor ve sanata herkesin ulaşabilmesi için çaba gösteriyor.

Çeşitli sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin organizatörlüğünü üstlendiği festivalde açılış filmi olarak “Anılar” gösterilecek. Kıbrıs’ın kuzey ve güney coğrafyalarındaki halkların barış için mücadelesini konu alan film, 1974 öncesi birbirine karşı savaşmış iki insanın hikayesini anlatır; Fethi ve Maratheftis’in hikayesini… Hemen ardından, yıllar sonra onları bir araya getiren Panikos Neokleus ile kısa bir söyleşi yapacağımız film, ada insanının yaşamından karanlık bir kesiti bizlere aktaracak. Festivalde bu yıl, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği lokalinde tek günlük özel bir gösterim de gerçekleştirilecek.

21 Ekim Cuma akşamı “Sudaki Suretler” isimli film, yönetmeni Erkal Tülek’in de katılımıyla; HES’lerin Anadolu’da yarattığı ekolojik, kültürel ve sosyo ekonomik yıkımı anlatacak. İşçinin, emekçinin görünmeyen yüzünü görünür, duyulmayan sesini duyulur kılan festival, Karadeniz’de derelerine sahip çıkan köylülerle Kıbrıs’ta var olmak için direnen halkın, Amerika’da özelleştirmeye direnen emekçilerle buradaki KTHY çalışanlarının ya da barış için mücadele eden Türk ve Kürt halklarının, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Elen halklarından bir farkı olmadığının vurgusunu yapar; hepsinin hikayesinin aynı olduğunu anlatır."

Festival Programı ise şöyle:

17 Ekim, Pazartesi Açılış Konseri “Gommalar Müzik Savaşçıları” Kokteyl ve açılış konuşması Film gösterimi Panikos Neokleus ile söyleşi Film: Anılar, 35dk Saat: 20.00 Yer: Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu

19 Ekim, Çarşamba Üç kısa film gösterimi Film: Kavşak, 15dk Sesler, 13dk Bisiklet, 20dk Saat: 20.00 Yer: Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu

20 Ekim, Perşembe Film gösterimi Film: Bedensiz Ruhlar, 70dk Saat: 20.00 Yer: Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu

21 Ekim, Cuma Film gösterimi (Özel Gösterim) Film: Sudaki Suretler, 77dk Saat: 20.00 Yer: Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Lokali

22 Ekim, Cumartesi Film gösterimi Film: Lokavt, 60dk Saat: 20.00 Yer: Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu

24 Ekim, Pazartesi Film gösterimi Film : Bölge, 40dk Saat: 20.00 Yer: Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu

26 Ekim, Çarşamba Film gösterimi Kapanış konuşması Film: 1 Mayıs İlk Dileğimiz, 30dk Saat: 20.00 Yer: Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu