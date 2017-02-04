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10 Şubat 2017 Cuma 19:14

4 Polis Copla Tecavüz Etti! Savunma İse...

4 Polis Copla Tecavüz Etti! Savunma İse...
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4 Polis Copla Tecavüz Etti! Savunma İse...
Paris'in kuzeyindeki Seine-Saint-Denis banliyösünde 4 polis memurunun 22 yaşındaki bir gence copla tecavüz ettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, sanık avukatından skandal bir savunma geldi.

Tecavüz olayına karıştığı iddiasıyla soruşturulan polislerden birinin avukatı, ‘müvekkiline ait copun mağdurun anüsüne kazara girdiğini' öne sürdü.

Mağdur, tanık ve polis memurlarının ifadeleriyle kamera kayıtlarını inceleyen emniyet birimlerince yürütülen soruşturmada, olayın tecavüz olarak nitelendirilmesi için ‘yeterli delil bulunmadığı' sonucuna ulaşıldığı açıklandı.

Olaya tepki gösteren yüzlerce göstericinin düzenlediği protestolarda 28 kişi gözaltına alınırken, 20 kişi tutuklandı.

Günlerdir sokaklarda yaşanan eylemlerde, protestocular ‘tecavüzcü polis' sloganları atıyor. İsmi açıklanmadığı için ‘Theo' ismiyle anılan genç, kendisine destek verenleri soruşturma sürecinin devam ettiğini hatırlatarak sükunete davet etti.



HOLLANDE ZİYARET ETMİŞTİ
Ülkedeki gerginliği dindirmek isteyen Cumhurbaşkanı François Hollande ise geçen Çarşamba günü, coplu tecavüze uğrayan genci hastanede ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Hollande, Theo'ya "Sonuna kadar yanındayım" dedi.

Saint-Sein-Denis banliyösünün Aulnay-sous-Bois bölgesinde 2 Şubat Perşembe günü rutin kimlik kontrolü yapan 4 polis memuru, 22 yaşındaki gence copla tecavüz etmişti. Birçok vatandaşların gözü önünde yaşanan olay sonrasında genç ambulansla hastaneye kaldırılmış ve durumunun ciddi olduğu bildirilmişti. Hastanede tedavisi süren gence 60 gün iş göremez raporu verilirken, tecavüz olay sırasında yoldan geçen bir vatandaşın amatör kamerası tarafından da kaydedilmişti. Bobigny Savcılığı da olaylar üzerine 4 polis memuru hakkında toplu tecavüzden soruşturma açmıştı.


 
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