4 Günlük Kurban Bayramı Başlıyor

İslamiyet’in iki büyük bayramından biri olan Kurban Bayramı, tüm İslam aleminde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kutlanacak.

4 günlük Kurban Bayramı, pazar günü başlayacak ve çarşamba günü tamamlanacak. Bayram namazı ülke genelinde saat 06.55’te kılınacak.

Yağmur beklenmeyen Kurban Bayramı’nda, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin bir kaç derece üzerinde seyredecek olması nedeniyle, Kıbrıs Türk halkı Kurban Bayramı’nı sonbaharda, baharı andıran bir havada kutlayacak.

Bayram nedeniyle çarşı ve pazarlar hareketlenirken, vatandaşlar bayram nedeniyle yakınlarının mezarlarını ziyaret etmeye başladı.

Bayramda otellerdeki doluluk oranının yüksek olması turizmcileri sevindirdi. Bayramda casinosu olan otellerde doluluk oranı yüzde 88, casinosu olmayan otellerde ise yüzde 61 olacak.

Kurban Bayramı’nın huzur içerisinde kutlanması için polis ülke genelinde tüm önlemleri alırken, yerel yönetimler de hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

TEBRİK KABULÜ

Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu eşi Meral Eroğlu ile birlikte Bayram’ın birinci günü olan 6 Kasım Pazar günü saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda halkın bayram tebriklerini kabul edecek.

HAVA DURUMU

Meteoroloji Dairesi Müdürü Fehmi Oktay TAK’a yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Bayram süresince ılık hava kütlesinin etkisi altında olacağını söyledi.

“Bu durum ışığında Bayram’ın birinci ve ikinci günü olan 6-7 Kasım açık ve az bulutlu, üçüncü ve dördüncü günü olan 8-9 Kasım ise önceleri açık az bulutlu; öğleden sonra parçalı bulutlu geçecek” diyen Oktay, hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredeceğini vurguladı.

Buna göre Bayram süresince hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 23-25 derece dolaylarında seyredeceğini ifade eden Oktay, söz konusu periyotta rüzgarın Kuzey ve Batı yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceğini söyledi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Fehmi Oktay, açıklamasının sonunda tüm halkın Kurban Bayramı’nı kutlayarak, huzur ve mutluluklar diledi.

POLİS GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDI

Polis Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nın huzur içerisinde geçmesini sağlamak için ülke genelinde tüm önlemleri aldı.

Polis, son günlerde artan ölümlü trafik kazalarıyla yaşanan acılara yenilerinin eklenmemesi için vatandaşları alkollü ve süratli araç kullanmamaları konusunda uyararak, trafik kurallarına mutlaka uyulmasını istedi.

GÜNAY ÖZAN

Polis Genel Müdürü Günay Özan, yayımladığı bayram mesajında birlik, beraberlik, yardımlaşma ve hoşgörünün esas olduğu, Müslüman dininin en müstesna bayramlarından olan Kurban Bayramı’nın hep birlikte kutlanacağını belirtti. Özan, “Her zaman siz halkımızın hizmetinde olan Polis Örgütü, görev ve sorumluluklarının bilinci içerisinde Kurban Bayramı’nı güven ve huzur ortamı içerisinde geçirmenizi sağlamak amacıyla, ülke genelinde güvenlik ve trafik alanındaki tedbirlerini en üst seviyeye çıkarmış bulunmaktadır” dedi.

Özan, vatandaşların şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek ve anında hizmet verebilmek maksadı ile 155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE, 156 ALO NARKOTİK ve diğer telefon hatları ile polis örgütünün 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacağını vurguladı.

Son günlerde toplumu üzüntüye boğan trafik kazalarına dur diyebilmek için, polisin aldığı tedbirler yanında halkın da bu mücadelede polis destek olacağına inancını dile getiren Polis Genel Müdürü Günay Özan, mesajını şöyle tamamladı:

“Sizin, ailenizin, sevdiklerinizin ve diğer vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye düşürmemek için, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, yolların konumunu dikkate alarak gerekli özeni göstererek araç kullanınız. Alkollü ve süratli araç kullanmayınız. Trafik kurallarına mutlaka uyunuz. Uymayanları ve başkalarının canını tehlikeye koyacak şekilde araç kullananları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Önceliğiniz hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı gitmek olsun”.

KITOB ÜYELERİNİN BAYRAMDAKİ DOLULUK ORANLARI

Kurban Bayramı’nda casinosu olan oteller yüzde 88, casinosu olmayan otellerde ise yüzde 61 doluluk oranına ulaşılacak.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Program Yöneticisi Ayşe Dönmezer KITOB’a üye 88 otelin Bayram doluluk oranlarıyla ilgili şu bilgiyi verdi:

“KITOB’a üye casinosu olan otellerimiz yüzde 88 oranında, casinosu olmayan otellerimizde ise yüzde 61 gibi yüksek oranlarda doluluk yaşamaktadır. Otellerimizden 13 tanesi bayramda yüzde 100 doluluk yaşayacağını bildirmiştir. Bu otellerin 6 tanesi beş yıldızlı, 7 tanesi dört yıldız ve altı otellerimizdir.”

Buna karşın, her yıl olduğu gibi 6 ay kapalı olan bazı otellerin kapılarını yeniden kapatmaya başladığını, ekim ayında kapalı otel sayısı 4 iken bu sayının Bayram’da 7’ye yükseleceğini ifade eden Dönmezer, Bayram’ı boş geçirecek küçük otellerin sayısını ise 10 olarak verdi.

Dönmezer, “Otellerimizde ekim ayına baktığımızda Bayram artış oranları casinosu olan otellerimizde yüzde 42, casinosu olmayan otellerimizde ise yüzde 30 olmuştur” dedi.

LTB BAYRAMA HAZIR

Yerel yönetimler de vatandaşların bayramlarını huzur içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla tüm önlemleri aldı.

Başkent Lefkoşa’da Kurban Bayramı’nın huzurlu şekilde kutlanması için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bayram süresince Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Alo 185 telefonu 24 saat süreyle vatandaşların şikayetlerine açık olacak.

LTB Temizlik Şubesi bayram tatili boyunca temizlik hizmetlerini aralıksız bir şekilde sürdürecek. Çöp toplama rotasyonunda herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve halkın çöplerinin alındığı günler bayram süresince aynı olacak.

LTB Zabıta Şubesi, bayram öncesinde ve bayram süresince sıkı denetimlerine devam edecek. Zabıta Şubesi rutin yapılan denetimler yanında Fuar Alanı’nda kurulacak Bayram Yeri’nde de bayram tatili boyunca görev yapacak. Belediye Zabıtası özellikle işportacılar ve seyyar çiçekçilere yönelik denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürecek. Zabıta Şubesi, kaçak çiçek satan çiçekçi ve işportacıların ürünlerini derhal müsadere edecek. Zabıtalar, Bayram boyunca trafiğin sürekli akabilmesi için Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda görev yapacak.

İş Yeri İzinlendirme ve Denetim Şubesi de, halkın hijyen ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için bayram öncesinde başlatmış olduğu, eğlence mekânları başta olmak üzere gıda üretimi ve satışı yapan restoran, market, pastane ve fırın gibi iş yerlerinin denetimini bayram süresince de sürdürecek.

DEFİN İŞLERİ

Kurban Bayramı’nda Belediye’ye bağlı defin işleri aksamadan devam edecek. Her zaman olduğu gibi bayram süresince de Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip bulunacak. Bayramda vefat eden yakınlarını ziyaret için mezarlığa gelenlerin rahat ve hızlı bir şekilde kabir ziyaretlerini tamamlamaları için de gerekli tedbirler alındı. Vatandaşlar Defin İşleri’ne 0533 8509566 numaralı telefondan ulaşabilecek veya Alo 185’ten ulaşarak her türlü istek ve şikâyeti bildirebilecek.

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ

Gazimağusa Belediyesi, yaptığı düzenleme doğrultusunda, Kurban Bayramı süresince hizmetlerini aralıksız sürdürecek.

Yapılan düzenlemeye göre, su dağıtım planı aynen yürürlükte olacak. Su ile ilgili, merkezden kaynaklanacak herhangi bir aksama veya büyük çaplı arıza olmaması durumunda, bölgeler rutin program çerçevesinde su almaya devam edecek.

Bayram tatili süresince, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Su Birimi’nin acil durumlar için kullandığı 0533 860 19 91 numaralı telefonu aranabilecek.

Çöp toplama hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan mevcut program aynen uygulanırken, sokakların genel temizliği tatil boyunca sadece ana arterlerle meydanlarda devam edecek.

Bayram süresince çocuk parklarının temizliğine de devam edilecek. Sağlık Birimi ise vatandaşların acil durumlar da arayabileceği bir ekip hazır tutacak.

Vatandaşlar, Gazimağusa Belediyesi sınırları dahilinde sağlık konusundaki şikayetlerini 0533 860 46 95 numaralı telefona bildirebilecek.

Gazimağusa Belediye Mezbahası, bayramın birinci günü kurban kesimi için açık olurken, diğer üç gün kapalı olacak. Arife günü ise 14:00 ile 18:00 saatleri arasında karantina bölümü açılacak.

Açık Pazar bayramın birinci ve ikinci günleri kapalı olurken, üçüncü gün öğleden sonra Toptancı Hali, dördüncü gün de manav bölümü hizmet vermeye başlayacak.

Cenaze ve defin hizmetleri, her zaman olduğu gibi bayram ve tatil günlerinde yine aralıksız devam edecek. Bu konuda 0533 845 38 88 numaralı hizmet telefonu, yirmi dört saat aranabilecek.

Gazimağusa Belediyesi, acil durumlar için bütün birimlerinde acil müdahale ekiplerini sürekli göreve hazır durumda bulundururken, vatandaşlar acil durumlarda Gazimağusa Belediyesi’nin 185 veya 366 53 32 numaralı telefonlarını arayabilecek.

GİRNE BELEDİYESİ

Girne Belediyesi de Bayram ve hafta sonu tatili süresince Girnelilere aksatmadan hizmet verebilmek için bir takım tedbirler aldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Bayram’ın birinci günü dahil çarşı merkezi, kordonboyu ve otellerin çöplerini toplayacak olan belediye, rutin programına uygun temizlik hizmetleri verecek.

İçme suyu dağıtımında ise belirlenen programın aksamaması için gerekli önlemleri alan Belediye, meydana gelebilecek arızalar için ekipler oluşturdu.

Bayram öncesinde zabıta kolluk ve sağlık şubesi ise kentteki tüm işyeri yerlerinin ve lokantaların denetimini yapıp, izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.

Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan Belediye, mezarlıkları bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

Bayram süresince vatandaşların Girne Belediyesi’ni Temizlik İşleri için 0542 882 1116- 0533 860 59 73, Bayındırlık ve İmar şikayetleri için 0542 882 1117, Su İşleri için 0533 868 5431, Cenaze ve Defin İşleri için 0533 8611138, 0542 856 89 41, Kanalizasyon için 0533 870 2017 ve Sağlık işleri için 0533 870 2014 numaralı telefonları arayabilecekleri belirtildi.

GÜZELYURT BELEDİYESİ

Güzelyurt Belediyesi de, Kurban Bayramı tatili süresince verilmekte olan hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi amacı ile birtakım tedbirler aldı.

Belediye ayrıca herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için ekiplerin çalışma gün ve saatlerini yeniden düzenleyerek nöbetçi ekipler oluşturdu.

Güzelyurt Belediye Başkanlığı, Kurban Bayramı süresince verilecek hizmetler konusunda şu açıklamayı yaptı:

“Temizlik Hizmetleri: Kent yol, sokak ve caddelerin temizlik hizmetleri tüm tatil süresince kirliliğe meydan vermemek amacı ile yoğun olarak devam ettirilecektir.

Ev ve işyeri atıkları: Merkezde bulunan işyeri ve konutların atıkları tüm tatil süresince normal program aksatılmadan ekipler tarafından kaldırılacak. Evsel atıklar arife günü olan cumartesi dahil bayram süresince program dahilinde kaldırılacaktır.

Su Hizmetleri: Normal program dahilinde kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz su verilip herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacak.

Defin Hizmeti: Tüm mezarlıklar bayram ziyaretleri için kontrol ve bakımdan geçirildi. Ayrıca tatil süresince tüm mezarlıklarda görevli personel bulundurulup hizmetlerin aksamadan verilmesi sağlanacak.

Kolluk Hizmetleri: İzinsiz seyyar satıcıları kontrol edebilmek ve oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacı ile tatil süresince nöbetçi kolluk ekipleri görevlendirildi.

Tartı Hizmeti: Merkez Tartı, talep olmaması nedeni ile 4 Kasım’dan itibaren kapatılacak.

Salhane Hizmeti: Belediye kesimhanesi kurbanlık kesimler için 5 Kasım Cumartesi (arife günü) 08.00-13.00, 6 Kasım Pazar Bayramın 1.günü 07.00-17.00, 7 Kasım Pazartesi Bayramın 2. günü 07.00-13.00 saatleri arasında açık bulundurularak kurban kestirmek isteyen vatandaşların hizmet alması sağlanacaktır.

Açık Pazar: 5 Kasım Cumartesi günü normal program dahilinde kurulacaktır.

Ulaşım Hizmetleri: Kalkanlı ODTÜ KK Kampusu ile Güzelyurt arasında kurulan ring hattı ihtiyaç doğrultusunda sefer sayısı azaltılarak sürdürülecektir.

Kanalizasyon Kazıları: Bayram süresince trafikte herhangi bir sorun yaşanmaması için arife gününden başlamak üzere bayramın ilk 2 günü herhangi bir kazı çalışması yapılmayacaktır.

Alınan tedbirlerin yanı sıra 0533 829 3243 ve 0533 829 3245 numaralı telefon hatları tatil süresince vatandaş şikayet ve isteklerini karşılamak amacı ile tahsis edilmiştir.”

İSKELE BELEDİYESİ

İskele Belediyesi, belde halkının, Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirebilmesi için gereken tüm önlemleri aldı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre Su İşleri’nde Bayram süresince normal program uygulanacak; çöp toplamada Bayramın 1. günü hariç rutin çalışma programı uygulanacak; Mezbaha’da Bayramın 1. günü hizmet verilirken defin işleri aksatılmadan sürdürülecek.

İskele Belediyesi Bayram süresince vatandaşların acil olarak ulaşabilecekleri numaraları ise şöyle açıkladı:

Su işleri: 0542 850 11 61, temizlik ve defin işleri: 0542 852 65 38

GÖNYELİ BELEDİYESİ

Gönyeli Belediyesi de, bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için tedbirler aldı.

Bayram boyunca temizlik, su aydınlatma gibi hizmetler konusunda sıkıntı yaşayacak vatandaşların ulaşabilecekleri numaralar şöyle verildi:

Su: 0542 851 13 01; Zabıta: 0542 852 38 94, Temizlik ve defin: 0533 862 58 80, Sağlık Şubesi: 0533 834 65 15; Yaşlılara Hizmet Birimi: 0533 834 59 60; Kanalizasyon: 0542 851 35 76, Genel Hz. Şb. Amiri: 0542 851 59 64; Genel Koordinatör: 0533 880 00 70

AHMET BENLİ

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de, bayram nedeniyle yaptığı açıklamada, genelde ülke, özelde ise Gönyelilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Belediye olarak, bayram süresince hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Benli, "Belediye olarak 24 saat vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Gönyeli'de sorunsuz bir bayram öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

DİKMEN BELEDİYESİ

Dikmen Belediyesi de Bayram süresince hizmetlerini aralıksız sürdürecek.

Dikmen Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bayram süresince vatandaşların ulaşabileceği telefon numaralarını şöyle verildi:

“Su arızaları için 0533 869 17 58; Zabıta için 0542 850 88 87; Temizlik ve Defin İşleri için 0533 870 05 68 – 0533 870 05 66; Sağlık Hizmetleri İçin 0533 841 44 31.”

YÜKSEL ÇELEBİ

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de, Kurban Bayramı hazırlıklarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bölge halkının huzur içinde bir bayram geçirmeleri için, bütün hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, temizlikten denetime kadar pek çok alanda, Kurban Bayramı sürensince de 24 saat boyunca kesintisiz hizmet verileceğini vurguladı.

Dikmen Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği çağdaş ve kaliteli hizmet anlayışının devam ettiğini, sorunu olan veya olmayan her vatandaşa kapılarının her zaman açık olduğunu ifade eden Başkan Çelebi, “Bu güzel günleri kardeşlik, birlik ve beraberlik duyguları içerisinde geçirelim. Bu vesileyle tüm bölge halkımızın kurban bayramını en içten dileklerimle kutlarım” dedi.

SU İŞLERİ DAİRESİ

Su İşleri Dairesi Kurban Bayramı süresince acil su işlerini takip edip yürütecek nöbetçi ekipler oluşturdu.

Su işleri Dairesi Müdür Muavini ve Müdür Vekili Mustafa Karaderi’nin verdiği bilgiye göre vatandaşlar Bayram süresince oluşacak şikayetleri için aşağıdaki telefon numaralarına ulaşabilecekler:

Lefkoşa : 22 83165; Md.Muavini ve Md.Vekili : Mustafa Karaderi 0533 862 9036; İçme Suları Şb.Sorumlusu : Temel Rıza 0533 8348697; İşletme ve Bakım Şb.Amiri : Turgay Hoşsöz 0533 834 7901; Makine ve İkmal Şb.Amiri : Mustafa Kutrafalı 0533 863 1662;

Güzelyurt: 71 42305; Güzelyurt Birim Amiri: Hüseyin Davutoğlu 0542 877 1066;

Gazimağusa: 36 6254; Gazimağusa Birim Amiri: Hüseyin Genç 0533 862 0647.

Teknisyenler: Hüseyin Pekdoğan 0533 8634346; Aytaç Erbulak 0542 8519561; Örgül Şumrut 0533 8657602.

MERKEZİ CEZAEVİ’NDE AÇIK GÖRÜŞ

Merkezi Cezaevi’nde 4 günlük Bayram süresince hükümlü ve tutuklulara yakınlarıyla açık görüş imkanı sağlanacak.

Merkezi Cezaevi Müdürü Salahi Hoca’nın verdiği bilgiye göre, açık görüş Kurban Bayramı süresince 09.00-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

ALINACAK YİYECEKLER

Cezaevi Müdürü Salahi Hoca, açık görüşe gelecek olanların getirebilecekleri yiyecekler konusunda ise şu bilgileri verdi:

“Kıyma böreği, katmer, hellim böreği, pirohu, kabak böreği, helimli, zeytinli, pilavuna, pasta, bal, reçel, macun, tahin (pet şişede), yoğurt, peksemet, çörek, peynir, hellim, zeytin (bir kiloyu aşmayacak ve naylon poşette olacak), karpuz, kavun (dilimli olarak plastik kapta olacak), domates, salatalık, enginar, marul, maydanoz, limon, kuruyemiş, çikolatalı şekerli yemişler, helva, lahmacun, bumbar, sucuk, kızartılmış veya haşlanmış tavuk ve kebap çeşitleri, herse ve humus, margarin, sigara, fırın makarnası, dolma, kızartma balık ve çeşitleri (konserve hariç).”

Yiyeceklerin bir günde tüketilecek şekilde kısıtlı alınacağını da belirten Salahi Hoca, “Yiyecekler plastik kap içerisinde getirilecek, foil ve metal kap içerisinde gelen yiyecekler alınmayacaktır” uyarısında bulundu.

DİN İŞLERİ BAŞKANI DOÇ. DR. TALİP ATALAY

Din İşleri Dairesi Başkanı Doç. Dr. Talip Atalay, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, başta KKTC halkı olmak üzere İslam Âleminin Kurban Bayramı’nı kutladı. Atalay, “Kurbanlarımızın makbul olmasını diler, dünyamızın barış ve esenlik içinde yaşamasına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

“Müslüman toplumların en önemli toplumsal ibadetlerinden birisi olarak asırlardan beri tüm dünyada yerine getirilen Kurban ibadeti, ibadet niyetiyle belirli nitelikleri taşıyan bir hayvanın kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesilmesini ve hayvanın etinin yine belirli şartlarda değerlendirilmesini ifade eder” diyen Atalay, adanmışlık, paylaşma, umut, dayanışma ve kardeşliğin Kurban Bayramı’nın temel esasları olduğunu vurguladı.

KURBANLA ALLAH’IN EMRİ YERİNE GETİRİLİR

Akli dengesi yerinde, özgür, yerleşik ve ekonomik olarak kurban kesmesi vacip olan Müslümanların, Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla kurban ibadetini yerine getirmekte olduğunu ifade eden Atalay, böylece bir yandan Allah’ın emri yerine getirildiği için Allah’a yaklaşmış olmanın, diğer yandan çevresindeki yoksul insanlarla bir dayanışma içerisine girerek sosyal bağların güçlenmesine yardımcı olmanın bireysel hazzının yaşandığına dikkat çekti.

“Tarihten bugüne Müslümanlar için son derece önemli bir olgu olarak dini bayramlar; aynı inanca sahip, aynı ibadeti yapan, ortak geçmişe sahip inananları her yıl iki kez sevinç ve mutluluk üzere bir araya getiren önemli zaman dilimleridir. Bayramlarımız sayesinde köklü millet olduğumuz bilinci yenilenir, tarihi köklerimizi ve kimliğimizi hatırlayarak millet olma irademizi diri tutar; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı en üst seviyede yaşarız” diyen Din İşleri Dairesi Başkanı Doç. Dr. Talip Atalay, Bayramların aynı zamanda sevinçleri büyüterek paylaşma günleri olduğuna işaret ederek, şöyle dedi:

KÜSKÜNLÜKLERİ ORTADAN KALDIRMALIYIZ

“Bu sevinci önce kendi içimizde yaşamalı, sonra özellikle annelerimizin ve babalarımızın gönüllerini hoşnut etmeli, onların bizler için hayır dua etmelerini sağlamalıyız. Çocuklarımızı ve onlarla birlikte kimsesiz çocukları da kendi çocuklarımız gibi sevindirmeli, kurban ibadetinin coşkusuyla tanıştırmalıyız. Gönüllerimizi karartan, sosyal bağlarımızı hasara uğratan küskünlükleri ortadan kaldırmalıyız. Hastaları ziyaret etmeli, öksüz ve yetimleri, toplumda aynı havayı soluduğuz kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerini hatırlamalıyız. Yaşlılarımızı, özellikle günümüzde huzurevlerinde yaşayan yaşlılarımızı ve hastanelerdeki kardeşlerimizi ziyaret etmeliyiz. Savaş, terör ve yoksulluğun pençesinde ıstırap çeken din kardeşlerimiz için de dua etmeliyiz. Ama bir şekilde hapishanelere düşmüş kardeşlerimizi de unutmamalıyız. Başka bir ifadeyle, Yaratılanı Yaratandan ötürü hoş görme prensibinin en iyi uygulayıcısı olan Peygamberimizin bütün canlılara gösterdiği sevgi, şefkat ve merhametini bizler de bütün evrene yaymalı, eko-sistemin bir parçası olarak, evrendeki diğer varlıkların da bizlere emanet olduğu bilinci ve duyarlılığıyla hareket etmeliyiz.”