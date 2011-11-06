4 Günlük Kurban Bayramı Başladı

Kıbrıs Türk halkı İslam alemiyle birlikte bugün başlayan 4 günlük Kurban Bayramı’nı kutluyor. Kurban Bayramı namazı, tüm camilerde bu sabah 06.55’te kılındı.

Kurban Bayramı’nın huzur içerisinde kutlanması için polis ülke genelinde önlem alırken, ilgili birimler ve yerel yönetimler de hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesi için hazırlıklarını tamamladıklarını

açıkaldılar.

CUMHURBAŞKANI VE BARIŞ KUVVETLERİ KOMUTANI’NIN TEBRİK KABULLERİ

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, eşi Meral Eroğlu’yla birlikte bugün 10.30-11.30 saatleri arasında Cumhurbaşkanlığı’nda halkın bayram tebriklerini kabul edecek.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Adem Huduti ve eşi ise, 11.30’da Lefkoşa Ortaköy’deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri alay Komutanlığı’nda halkla bayramlaşacak.

HALA SULTAN VE BAYRAKTAR CAMİİ’NDE DE BAYRAM NAMAZI

Kurban Bayramı nedeniyle, Güney Kıbrıs’ta Larnaka yakınlarındaki Hala Sultan Camii ve Güney Lefkoşa’daki Bayraktar Camii’nde de bayram namazı kılındı.

Bu amaçla KKTC’den görevlendirilen din adamları, Hala Sultan ve Bayraktar Camilerinde saat 06.55’te bayram namazını kıldırdı.

HAVA DURUMU

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre ülke, bayram süresince ılık hava kütlesinin etkisi altında olacak.

Hava bugün ve yarın açık ve az bulutlu; bayramın üçüncü ve dördüncü günü olan Salı ve Çarşamba ise önceleri açık az bulutlu; öğleden sonra parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredecek ve iç kesimler ve sahillerde 23-25 derece dolaylarına çıkacak. Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

MERKEZİ CEZAEVİ’NDE AÇIK GÖRÜŞ

Merkezi Cezaevi’nde 4 günlük bayram süresince hükümlü ve tutuklulara yakınlarıyla açık görüş imkanı sağlanacak.

Açık görüş Kurban Bayramı süresince 09.00-16.30 saatleri gerçekleştirilecek.