395 Bin Aracını Geri Çağırdı

Japon otomotiv firması Subaru, 395 bin aracını geri çağırıyor.Kyodo ajansının haberinde, Japonya Ulaştırma Bakanlığı tarafından Subaru’nun tesislerinde yapılan denetimlerde Japon firmanın iki tesisinde gerekli koşulları sağlayamadığı belirtildi.Bakanlığın, ülkenin Gunma vilayetinde bulunan iki tesiste araç testlerinin lisanssız kişilerce yapıldığının tespit edilmesinin ardından Japon araç firmasına soruna ilişkin önleyici tedbirleri alması yönünde talimat verdiği kaydedildi.Bunun üzerine Subaru'nun son 30 yılda yapılan üretimleri de kapsamak üzere bu tesislerde üretilen araçları geri çağırdığı belirtildi.