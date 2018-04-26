3800 yılına gittiğini iddia etti ve bunu gösterdi!

Youtube’da ‘ApexTV’ adıyla videolar paylaşan kanala konuk olan Bella adlı kadın ilginç iddialar ortaya attı. Kendisini Arnavutluk vatandaşı olarak tanıtan kadın 2007 yılında zaman makinesiyle yolculuk yaptığını söyledi.
Belaruslu fizikçi Alexander Kozlov’un kendisini 3800 yılına gönderdiğini savunan Bella, geleceğin beklediğinden çok daha farklı olduğunu anlattı. Zaman makinesiyle yolculuğu sırasında güçlü bir elektrik akımı hissettiğini belirten Bella, gözlerini açtığında kendisini büyük bir harabenin ortasında bulduğunu söyledi.
Bella’nın gösterdiği fotoğrafta, bir kadının çenesi ve dudaklarının yanı sıra arka planda binaya benzer cisimler görülüyor.