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3800 yılına gittiğini iddia etti ve bunu gösterdi!

Bir Youtube kanalında zaman makinesiyle geleceğe gittiğini iddia eden kadın, orada çektiğini söylediği fotoğrafı gösterdi.

3800 yılına gittiğini iddia etti ve bunu gösterdi!

Bir Youtube kanalında zaman makinesiyle geleceğe gittiğini iddia eden kadın, orada çektiğini söylediği fotoğrafı gösterdi.

27 Nisan 2018 Cuma 00:38
3800 yılına gittiğini iddia etti ve bunu gösterdi!

Youtube’da ‘ApexTV’ adıyla videolar paylaşan kanala konuk olan Bella adlı kadın ilginç iddialar ortaya attı. Kendisini Arnavutluk vatandaşı olarak tanıtan kadın 2007 yılında zaman makinesiyle yolculuk yaptığını söyledi.

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Belaruslu fizikçi Alexander Kozlov’un kendisini 3800 yılına gönderdiğini savunan Bella, geleceğin beklediğinden çok daha farklı olduğunu anlattı. Zaman makinesiyle yolculuğu sırasında güçlü bir elektrik akımı hissettiğini belirten Bella, gözlerini açtığında kendisini büyük bir harabenin ortasında bulduğunu söyledi.

Dünyayı katil robotların ele geçirdiğini öne süren Bella, “Etrafımda yıkılmış binalar, parçalanmış eşyalar ve uçan robotlar vardı. Beni çok kötü bir zamana gönderdi. Her şey çok korkunçtu. Yanımda telefon olduğunu Kozlov bilmiyordu ve gelecekten bir kanıt olması için fotoğraflar çektim” dedi.

Bella’nın gösterdiği fotoğrafta, bir kadının çenesi ve dudaklarının yanı sıra arka planda binaya benzer cisimler görülüyor.

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