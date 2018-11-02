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36 yıllık cinayeti çözecek bilgiye 725 bin dolar ödül

36 yıllık cinayeti çözecek bilgiye 725 bin dolar ödül

02 Kasım 2018 Cuma 14:05
36 yıllık cinayeti çözecek bilgiye 725 bin dolar ödül

AVUSTRALYA’NIN YENİ GÜNEY GALLER EYALETİ, 1982’DE YAŞANAN BİR CİNAYETLE İLGİLİ BİLGİ VERENE 725 BİN ABD DOLARI ÖDÜL VERECEK

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyalet hükümeti, 36 yıl önce kaybolduktan sonra ölü bulunan RoxlynBowie'nin öldürülmesiyle ilgili bilgi sağlayana, 725 bin ABD doları (1 milyon Avustralya doları) ödül verecek.

NSW hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, Walgett kasabasında yaşayan iki çocuk annesi RoxlynBowie, 1982'de evinden çıktıktan sonra kayboldu. Daha sonra eyalet savcısı, cesedi bulunamasa da Bowie'nin cinayete kurban gittiğine hükmetti.

Hükümet, Bowie'nin öldürülmesi hakkında enformasyon sağlayana 725 bin ABD doları (1 milyon Avustralya doları) ödül verecek.

NSW Polis ve Acil Durum Hizmetleri Bakanı Troy Grant, cinayeti soruşturan ekiplerin işini kolaylaştırmak için bu karara vardıklarını belirterek, "Eski bir polis olarak en ufak bir bilginin soruşturmada ekiplere yardımcı olacağını biliyorum. Biliyoruz ki mağdurun ailesi ve toplum sorulara cevap ve adaletin yerini bulmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

Bowie’nin kızı BrendaBoyd, ödülün, cinayetle ilgili bilgi sahiplerini cesaretlendirmesini umduklarını vurgulayarak, "Doğum günleri, tatiller ve özel günler, 36 yıldır annemsiz geçti. Erkek kardeşim Warren vefat etti. Maalesef o sevgili annemize ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyecek." dedi.

 

Son Güncelleme: 02.11.2018 17:31
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