350 bin çocuk aşılanacak

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın batısındaki 18 bölgede sarı humma salgınına karşı 350 bin çocuğun aşılanmasına başlandı.

Bölge Sağlık Başkanı Wahab Adegbenro, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin Ondo eyaletine bağlı 18 bölgede salgına karşı 350 bin çocuğu aşılama çalışmalarının başladığını belirtti.

Adegbenro, üç gün sürecek aşı programının ücretsiz olduğunu ifade ederek yeni doğan bebeklerin de aşılanacağını kaydetti.

Nijerya hükümetinin bu yıl hayata geçirdiği sarı hummayla mücadele kapsamında sene sonuna kadar çok sayıda kişinin aşılanması amaçlanıyor.

Sarı hummayı 2026'ya kadar sonlandırmayı hedefleyen çalışmanın bir parçası olarak yürütülen aşı kampanyasıyla ülke nüfusun yüzde 90'ının aşılanması öngörülüyor.

Hükümet, salgının başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana mücadelesini yürütüyor. Ülkedeki aşı kampanyası kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 900 bin kişiye aşı yapılmıştı.

Sarı hummanın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, kas ağrısı, halsizlik ve gözlerde sarılık bulunuyor.

