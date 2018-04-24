Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110059
ALTIN
174.689
DOLAR
4.0881
STERLİN
5.7089
EURO
4.9983
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
Kız kardeşime benzettim öpmek istedim
KIZ KARDEŞİME BENZETTİM ÖPMEK İSTEDİM
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
banner256

350 bin çocuk aşılanacak

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın batısındaki 18 bölgede sarı humma salgınına karşı 350 bin çocuğun aşılanmasına başlandı.

350 bin çocuk aşılanacak

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın batısındaki 18 bölgede sarı humma salgınına karşı 350 bin çocuğun aşılanmasına başlandı.

24 Nisan 2018 Salı 14:05
350 bin çocuk aşılanacak

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın batısındaki 18 bölgede sarı humma salgınına karşı 350 bin çocuğun aşılanmasına başlandı.

Bölge Sağlık Başkanı Wahab Adegbenro, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin Ondo eyaletine bağlı 18 bölgede salgına karşı 350 bin çocuğu aşılama çalışmalarının başladığını belirtti.

Adegbenro, üç gün sürecek aşı programının ücretsiz olduğunu ifade ederek yeni doğan bebeklerin de aşılanacağını kaydetti.

banner223
Nijerya hükümetinin bu yıl hayata geçirdiği sarı hummayla mücadele kapsamında sene sonuna kadar çok sayıda kişinin aşılanması amaçlanıyor.

Sarı hummayı 2026'ya kadar sonlandırmayı hedefleyen çalışmanın bir parçası olarak yürütülen aşı kampanyasıyla ülke nüfusun yüzde 90'ının aşılanması öngörülüyor.

Hükümet, salgının başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana mücadelesini yürütüyor. Ülkedeki aşı kampanyası kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 900 bin kişiye aşı yapılmıştı.

Sarı hummanın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, kas ağrısı, halsizlik ve gözlerde sarılık bulunuyor.
 

Son Güncelleme: 24.04.2018 17:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD ve İsrailli Yahudiler arasındaki ideolojik anlaşmazlığın sembolü: “Natalıe portman”
ABD ve İsrailli Yahudiler arasındaki ideolojik anlaşmazlığın sembolü: “Natalıe portman”
Hücrelerde DNA’nın yeni bir yapısı keşfedildi
Hücrelerde DNA’nın yeni bir yapısı keşfedildi
"Ruanda'da Soykırım Döneminden Kalma 4 Toplu Mezar Bulundu"
"Ruanda'da Soykırım Döneminden Kalma 4 Toplu Mezar Bulundu"
"Hırvatistan'daki “tartışmalı Köprü“ İçin İmzalar Atıldı"
"Hırvatistan'daki “tartışmalı Köprü“ İçin İmzalar Atıldı"
Çin'de Dev Sivrisinek bulundu!
Çin'de Dev Sivrisinek bulundu!
Toronto'daki saldırıda ölü sayısı 10’a yükseldi
Toronto'daki saldırıda ölü sayısı 10’a yükseldi
Yunanistan'da bütçe fazlalığı
Yunanistan'da bütçe fazlalığı
Nijerya'da 88 bin çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya
Nijerya'da 88 bin çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya
Çin'de bir barda yangın: 18 ölü, 5 yaralı
Çin'de bir barda yangın: 18 ölü, 5 yaralı
İtalya siyasi istikrarsızlıktan çıkış yolu arıyor
İtalya siyasi istikrarsızlıktan çıkış yolu arıyor

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim