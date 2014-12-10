35 TL'den Satışa Çıkardı!

İngiltereli İşçi Partili vekil Simon Danczuk'un ‘selfie’ takıntılı eşi Karen, bir süredir paylaştığı göğüs dekolteli fotoğraflarıyla tepki görüyordu.









Rochdale kasabası belediye meclisi üyesi olan Simon Danczuk’un eşi Karen Danczuk, ‘selfie’ sevgisi yüzünden İngiltere’nin gündemine oturmuştu. Dekolteli fotoğraflarını pek çok kez sosyal medya hesaplarından paylaşan iki çocuk annesi genç kadın, şimdi bu işi daha da tuhaf bir noktaya götürdü. 31 yaşındaki Danczuk imzalı, göğüs dekolteli ve parfümlü fotoğraflarının tanesini eBay’de tanesi 10 sterlin’den (yaklaşık 35 TL)’den satıyor!

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İlk 24 saatte 400'den fazla fotoğraf satıldı



Parlamento üyesi diğer politikacıların hedef tahtası haline gelen aile, görünen o ki tepkileri umursamıyor. Üstelik Karen Danczuk, ‘Sanırım bende doğal olarak bir ticaret zekâsı var ve bu işin yürüyeceğini düşündüm’ diyor ve ekliyor: ‘Aslında sadece eski giysilerimi satmak istemiştim. Ancak imzalı fotoğraflarımı isteyen o kadar çok mesaj aldım ki, en sonunda onları satmaya karar verdim.’



Genç kadın fotoğraflarını eBay’e koyduktan sonraki ilk 24 saatte 400’den fazla fotoğraf sattığını ve 4 binden fazla kullanıcının da sayfasını incelediğini ifade ediyor: ‘Tüm fotoğraflarımla tek tek ilgileniyor, onları imzalıyor, kullandığım parfümü de üzerlerine sıkarak ilgilenenlere yolluyorum.’





Vekil'den eşine destek ''Onunla gurur duydum''



Vekil Simon Daczuk ise ‘karımın zekası ve güzelliğiyle gurur duyuyorum’ demekle yetiniyor.



Eski Muhafazakar Partili Louise Mensch ise Karen Danczuk'u 'Westminster'ın yüz karası' olarak nitelendiriyor ve onun bu davranışlarının politikayı ucuzlaştırdığını söylüyor.