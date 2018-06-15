banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
194.590
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2820
EURO
5.5009
İki Turist Hayatını Kaybetti!
 Farklı otellerde kalan iki turist...
Akdoğan’da Aile Faciası…
Akdoğan’da Aile Faciası…
Alsancak'ta kokain operasyonu
ALSANCAK'TA KOKAİN OPERASYONU
Sağanak yağmur geliyor
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
banner282
Flaş Haber
Alsancak'ta kokain operasyonu
Kapat

31 yıl önce öldürülmüştü… Adı bile bilinmiyordu katili bulundu

Fransa'da polis, yapılan DNA testi sonrası 1987 yılında kız çocukları ölü bulunan bir çifti tutukladı. 31 yıllık gizem, ayrı bir vakada çiftin oğullarının DNA'larına yapılan test sonucu çözüldü.

31 yıl önce öldürülmüştü… Adı bile bilinmiyordu katili bulundu

Fransa'da polis, yapılan DNA testi sonrası 1987 yılında kız çocukları ölü bulunan bir çifti tutukladı. 31 yıllık gizem, ayrı bir vakada çiftin oğullarının DNA'larına yapılan test sonucu çözüldü.

15 Haziran 2018 Cuma 22:15
31 yıl önce öldürülmüştü… Adı bile bilinmiyordu katili bulundu

DNA, küçük kızın cesedinden alınan örneklerle eşleşti. Daha sonra kimlikleri tespit edilen çift, cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkaracak.

Çiftin kimlikleri açıklanmadı ancak 60’lı yaşlarda olduklarına inanılıyor. Polis, salı günü yapıldığı belirtilen tutuklamalar konusunda henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

BBC’nin haberine göre kimliği belirlenemeyen kız çocuğunun cesedi, 1987’de Blois kenti yakınlarında bazı uzuvları kesilmiş halde, ülkenin orta kesimlerinde A10 otoyolunun kenarındaki bir hendekte bulunmuştu.

Yetkililer 3 ila 5 yaşında olduğu belirtilen kız çocuğunun kimliğini tespit edememişti. Kız çocuğunun cesedinde, uzun süredir dayak ve tacize maruz kaldığına işaret eden kırılmış kemikler, kızgın demirle yanıklar gibi izler bulunmuştu.

‘A10’un küçük şehidi’

banner277
“A10’un küçük şehidi” diye anılmaya başlanan kız çocuğu, isimsiz bir mezara gömülmüştü. Polisin yıllarca çözemediği vaka, kızın resminin görgü tanığı bulmak için “Kim bu kız?” sorusuyla birlikte yer aldığı bir poster kampanyasıyla 6 yıl önce yeniden açılmıştı.

Küçük kızın üzerinde mavi kareli bir gömlek bulunduğu, kıvarcık siyah saçlı, “Akdeniz (belki Kuzey Afrikalı) bir görünüşe sahip olduğu” belirtildi.

Davada dönüm noktası, geçen yıl bir adamın bir şiddet suçundan tutuklanmasıyla yaşandı. DNA testiyle, adamın küçük kızın erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı. Polisin aylar süren soruşturmasıyla da anne ve babanın kimliği tespit edildi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç komedyen tecavüze uğrayıp öldürüldü
Genç komedyen tecavüze uğrayıp öldürüldü
Arabayı zorla durdurdular babayı darp edip anne ile 14 yaşındaki kıza tecavüz ettiler
Arabayı zorla durdurdular babayı darp edip anne ile 14 yaşındaki kıza tecavüz ettiler
Ünlü sunucu kıyafeti yüzünden canlı yayında işinden oldu!
Ünlü sunucu kıyafeti yüzünden canlı yayında işinden oldu!
Kuveytli Sunucu İzleyiciler Kıyafetini Beğenmeyince Canlı Yayında İşinden Oldu
Kuveytli Sunucu İzleyiciler Kıyafetini Beğenmeyince Canlı Yayında İşinden Oldu
İranlı Generalin Ses Kaydı Çıktı: İran, Suriye Üzerinden İsrail'e Saldırmaya Hazırlanıyor...
İranlı Generalin Ses Kaydı Çıktı: İran, Suriye Üzerinden İsrail'e Saldırmaya Hazırlanıyor...
İngiltere Türklere süresiz oturum vermeye yeniden başladı
İngiltere Türklere süresiz oturum vermeye yeniden başladı
Çin: Trump savaş açtı!
Çin: Trump savaş açtı!
Genç Komedyen Şehrin Göbeğinde Tecavüze Uğrayıp Öldürüldü!
Genç Komedyen Şehrin Göbeğinde Tecavüze Uğrayıp Öldürüldü!
Hindistan'da İşçiler Yolda Uyuyan Köpeğin Üstüne Asfalt Döktü!
Hindistan'da İşçiler Yolda Uyuyan Köpeğin Üstüne Asfalt Döktü!
Kadınların Etek Altı Görüntülerini Çekenlere 2 Yıl Hapis Cezası Geliyor...
Kadınların Etek Altı Görüntülerini Çekenlere 2 Yıl Hapis Cezası Geliyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim