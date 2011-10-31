31 Ekim 2011 Pazartesi Gündemi

New York Zirvesi devam edecek... Meclis Genel Kurulu Sosyal Güvenlik (Değişiklik); Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) ile İhtiyat Sandığı (Değişiklik) yasa tasarıları gündemiyle toplanacak... Sendikal Platform bir günlük genel grev yapacak... Başbakan Küçük, Kızılay Derneği temsilcilerini kabul edecek...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 10:00'da toplanarak, gündeminde bulunan tasarı ve önerileri görüşecek.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek tasarı ve öneriler ile komitelerden gelen diğer işler şöyle:

Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:169/3/2011) ve İdari ve Sosyal İşler Komitesinin Tasarıya ilişkin Raporu.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:170/3/2011) ve İdari ve Sosyal İşler Komitesinin Tasarıya ilişkin Raporu.

İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:171/3/2011) ve İdari ve Sosyal İşler Komitesinin Tasarıya ilişkin Raporu.

YASA TASARILARINA KARŞI MECLİS ÖNÜNDE MİTİNG

Meclisin bugünkü gündeminde bulunan emeklilik yaşının 60’a yükseltilmesini ve prim yatırımlarında değişiklik yapılmasını öngören Sosyal Güvenlik (Değişiklik); Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) ile İhtiyat Sandığı (Değişiklik) yasa tasarılarının Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tarafından yasalaştırılmasını önlemek amacıyla, Sendikal Platform, bugün bir günlük genel grev ve meclis önünde miting gerçekleştirecek.