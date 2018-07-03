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31. Afrika Birliği Zirvesi sona erdi

Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta düzenlenen 31. Afrika Birliği (AU) Zirvesi sona erdi.

31. Afrika Birliği Zirvesi sona erdi

Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta düzenlenen 31. Afrika Birliği (AU) Zirvesi sona erdi.

03 Temmuz 2018 Salı 06:17
31. Afrika Birliği Zirvesi sona erdi

Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta düzenlenen 31. Afrika Birliği (AU) Zirvesi sona erdi.
Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AFCFTA) anlaşmasının zirvede öne çıkan bir unsur olduğunu söyledi.
Söz konusu anlaşmaya 5 yeni ülkenin daha imza attığını belirten Kagame, serbest ticaret bölgesi kurulmasının savaş ve çatışmalar altında ezilen Afrika kıtasının refah düzeyine büyük yansımaları olacağını sözlerine ekledi.
 

KITA ÜLKELERİYLE İLGİLİ TAVSİYE KARARLARI
Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, Novakşot'taki zirvede, Libya, Somali ve Güney Sudan gibi kıta ülkeleriyle ilgili tavsiye niteliğinde kararlar aldı.
Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın güvenlik, istikrar ve toprak bütünlüğünün korunması amacını taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) planının uygulanması için uluslararası aktörlerin çabalarını sürdürmesi tavsiye edildi.
Güney Sudan'daki insani durumun savaş nedeniyle gittikçe kötüleştiği vurgulanan açıklamada, taraflara yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.
Somali konusunda da Afrika Birliği'nin Somali federal hükümetinin geçiş dönemindeki faaliyetlerine destek olacağı vurgulandı ve BM'den de Somali'deki Afrika Birliği Misyonu'nu finanse etmesi istendi.
Moritanya’nın ilk kez ev sahipliği yaptığı ve iki gün süren zirveye 22 ülke devlet başkanı, Mısır, Cezayir, Somali ve Kamerun başbakan, Fas ve Angola da dışişleri bakanı seviyesinde katıldı.
 

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Son Güncelleme: 03.07.2018 09:29
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