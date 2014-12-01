30 Mahkum Hapishaneden Kaçtı

Haiti'nin kuzeyindeki hapishaneden 30 mahkumun kaçtığı bildirildi.
Yetkililer, mahkumların başkent Port-au-Prince'ın 100 kilometre kuzeyindeki Saint March bölgesindeki hapishaneden kaçtığını tespit ettiklerini kaydetti. Hapishaneden tam olarak kaç mahkumun kaçtığı netleşmemekle birlikte, sayısının 30 olduğu belirtildi.
Ağustosta Croix-des-Bouquets'teki hapishanede kaçan 330 mahkumun birçoğu yakalanamamıştı. Haiti'de fiziki koşulları yetersiz birçok hapishanede kapasitesinin üzerinde mahkum bulunuyor.