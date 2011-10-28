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30 kapağa tost ayran, 50 kapağa döner ayran

Engellilere destek olmak isteyen bir okul kantini işletmecisi, mavi kapak toplamayı teşvik etmek için...

30 kapağa tost ayran, 50 kapağa döner ayran

Engellilere destek olmak isteyen bir okul kantini işletmecisi, mavi kapak toplamayı teşvik etmek için...

28 Ekim 2011 Cuma 13:16
30 kapağa tost ayran, 50 kapağa döner ayran
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Engellilere destek olmak isteyen bir okul kantini işletmecisi, mavi kapak toplamayı teşvik etmek için kampanya başlattı.

Denizli'de, mavi kapak toplayarak engelliler için tekerlekli sandalye temin etmek isteyen bir okul kantini işletmecisi, öğrencileri bu yönde teşvik etmek için ''30 mavi kapağa tost ayran, 50 mavi kapağa döner ayran'' kampanyası başlattı.

Atatürk Endüstri Meslek Lisesi Okulu kantin işletmecisi Mustafa Erbek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Engelliler Merkezi öncülüğünde başlatılan ve tüm Türkiye'ye yayılan ''mavi kapak toplama'' kampanyası ile engelli vatandaşların tekerlekli sandalye ihtiyaçlarının karşılandığı duyduktan sonra bireysel olarak ''mavi kapak'' biriktirmeye başladığını belirtti.

Bu çabasında yeterince kapak toplayamadığını görünce her gün iç içe olduğu öğrencileri de bu yönde teşvik ederek, kampanyaya katmaya karar verdiğini ifade eden Erbek, şunları söyledi: ''İnsan olarak hepimizin sosyal görevleri var. Bence yardımseverlik ve destek olmak her insanın görevi. Ben de mavi kapak projesini duyduğumda bir şeyler yapmam gerektiğini hissederek bir proje geliştirdim.

Kantin işlettiğim okulumda öğrencilerin de katkısıyla bir uygulama başlattım. 30 kapak getiren öğrenciye tost ayran, 50 mavi kapak getiren öğrenciye de döner ayran verme taahhüdünde bulundum. Kampanyayı da kantinin camlarına astığım ilanlarla duyurdum. Öğrenciler de sağ olsun yoğun ilgi gösteriyor.

Amacımız burada sosyal yardımlaşmayı sağlayarak engelli bir kardeşimize yardımda bulunmak ve yardımseverlik bilincini öğrencilerimize aşılamak. Bunu diğer okullar da hayata geçirebilir. Bu kampanya ile tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan engelli vatandaşlarıma daha çabuk ulaşabileceğimizi düşünüyorum.''

Son Güncelleme: 28.10.2011 13:16
Anahtar Kelimeler:
DestekMaviEngellilerKapakTeşvik
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