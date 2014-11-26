Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

3 Yaşında Anne Katili Oldu!

Annesini öldürdü!

3 Yaşında Anne Katili Oldu!

Annesini öldürdü!

26 Kasım 2014 Çarşamba 11:40
3 Yaşında Anne Katili Oldu!
banner238
ABD’de, özellikle okul saldırıları ve toplu kıyımlar olduğunda gündeme gelen silah yasağı, bu kez başka bir nedenle Amerikan kamuoyunun gündemine oturdu. Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde, 3 yaşındaki bir çocuğun evdeki kanepenin altında bulduğu yüksek kalibreli bir silahın tetiğine basarak, 1 yaşındaki kardeşinin altını değiştirmekte olan annesinin ölümüne yol açması, ülkede ateşli silahlar yasağını yeniden gündeme soktu.




Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, adı açıklanmayan üç yaşındaki çocuk evlerinde kanepe altında saklanan çok sayıda silahtan birini alarak tetiğine dokundu. Yüksek kalibreli, yarı otomatik silahtan çıkan kurşun o sırada bebeğinin altını değiştirmekte olan 26 yaşındaki anne Christa Engles’a isabet etti. İki çocuğu ve eşi Brian Engles ile yaşayan Christa Engles’in cesedini, işinden eve dönen kayınvalidesi buldu.








İki çocuğun da bu sırada kanlar içinde olduğu, üç yaşındaki çocuğun sürekli olarak ‘‘annem vuruldu’’ dediği belirtildi. Haberlerde, üç yaşındaki oğlu tarafından kazayla vurulmasının ardından yaklaşık bir saat sonra can verdiği belirtilen Christa Engles’in, daha önce ABD ordusunda görev yaptığı, başka bir eyalette bulunan ve TIR şoförlüğü yapan eşi Brian Engles’in olayı duyar duymaz Oklahoma’ya döndüğü bilgilerine de yer verildi.
Polis yetkilileri, evde farklı silahların bulunduğunu açıkladı.
Son Güncelleme: 26.11.2014 11:48
Anahtar Kelimeler:
Doğru Tarafsız HaberKıbrıs GazeteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKuzey Kıbrıs Haber SiteleriWww.kibrismanset.com/
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim