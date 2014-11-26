3 Yaşında Anne Katili Oldu!

ABD’de, özellikle okul saldırıları ve toplu kıyımlar olduğunda gündeme gelen silah yasağı, bu kez başka bir nedenle Amerikan kamuoyunun gündemine oturdu. Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde, 3 yaşındaki bir çocuğun evdeki kanepenin altında bulduğu yüksek kalibreli bir silahın tetiğine basarak, 1 yaşındaki kardeşinin altını değiştirmekte olan annesinin ölümüne yol açması, ülkede ateşli silahlar yasağını yeniden gündeme soktu.

Polis yetkilileri, evde farklı silahların bulunduğunu açıkladı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, adı açıklanmayan üç yaşındaki çocuk evlerinde kanepe altında saklanan çok sayıda silahtan birini alarak tetiğine dokundu. Yüksek kalibreli, yarı otomatik silahtan çıkan kurşun o sırada bebeğinin altını değiştirmekte olan 26 yaşındaki anne Christa Engles’a isabet etti. İki çocuğu ve eşi Brian Engles ile yaşayan Christa Engles’in cesedini, işinden eve dönen kayınvalidesi buldu.İki çocuğun da bu sırada kanlar içinde olduğu, üç yaşındaki çocuğun sürekli olarak ‘‘annem vuruldu’’ dediği belirtildi. Haberlerde, üç yaşındaki oğlu tarafından kazayla vurulmasının ardından yaklaşık bir saat sonra can verdiği belirtilen Christa Engles’in, daha önce ABD ordusunda görev yaptığı, başka bir eyalette bulunan ve TIR şoförlüğü yapan eşi Brian Engles’in olayı duyar duymaz Oklahoma’ya döndüğü bilgilerine de yer verildi.