3 Dil Aynı Anda Resmi Dil Oldu

Barzani’nin, resmi dil yasasını onaylamasının ardından açıklama yapan Kürdistan Parlamentosu Basın Danışmanı Tarık Cevher, ilgili yasanın 29 Ekim’de Kürdistan Parlamentosu tarafından kabul edildiğini, 20 Kasım’da da Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın onayına sunulduğunu kaydetti.



Mesud Barzani yasayı onaylayarak, yürürlüğe girmesi için hükümete gönderdi.



Söz konusu yasayla ilgili Tarık Cevher şunları söyledi: “Yasa 27 maddeden oluşuyor. İlk maddede, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde Kürtçe ve Arapça’nın resmi dil olduğu belirtiliyor. İkinci maddede ise Türkmence, Süryanice ve Ermenice, bu dilleri konuşan azınlıkların yaşadıkları bölgelerde Kürtçe’nin yanında resmi dil kabul ediliyor.”



(Kaynak: Yeni Şafak)