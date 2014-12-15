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3 Dil Aynı Anda Resmi Dil Oldu

Kürdistan Bölgesel yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin, resmi dil yasasını onaylamasıyla, Kürdistan Bölgesi’nde Kürtçe ve Arapça’dan sonra Türkmence, Süryanice ve Ermenice de resmi dil oldu.

3 Dil Aynı Anda Resmi Dil Oldu

Kürdistan Bölgesel yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin, resmi dil yasasını onaylamasıyla, Kürdistan Bölgesi’nde Kürtçe ve Arapça’dan sonra Türkmence, Süryanice ve Ermenice de resmi dil oldu.

15 Aralık 2014 Pazartesi 13:32
3 Dil Aynı Anda Resmi Dil Oldu
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Barzani’nin, resmi dil yasasını onaylamasının ardından açıklama yapan Kürdistan Parlamentosu Basın Danışmanı Tarık Cevher, ilgili yasanın 29 Ekim’de Kürdistan Parlamentosu tarafından kabul edildiğini, 20 Kasım’da da Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın onayına sunulduğunu kaydetti.

Mesud Barzani yasayı onaylayarak, yürürlüğe girmesi için hükümete gönderdi.

Söz konusu yasayla ilgili Tarık Cevher şunları söyledi: “Yasa 27 maddeden oluşuyor. İlk maddede, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde Kürtçe ve Arapça’nın resmi dil olduğu belirtiliyor. İkinci maddede ise Türkmence, Süryanice ve Ermenice, bu dilleri konuşan azınlıkların yaşadıkları bölgelerde Kürtçe’nin yanında resmi dil kabul ediliyor.”

(Kaynak: Yeni Şafak) 

Son Güncelleme: 15.12.2014 13:33
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Manşet
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