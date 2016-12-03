3 Aylık Bebeği Fare Yedi!

3 AYLIK BEBEĞİ FARE YEDİ!



Güney Afrika'da bir kadın 3 aylık bebeğini gece evde yalnız bırakıp dışarı çıktı. Sabaha karşı eve dönen kadın korkunç manzarayla karşılaştı.Sorumsuz annenin adı açıklanmadı. Dünyanın farklı bir çok ülkesinde şok etkisi yaratan olayda ikiz bebek sahibi olan 26 yaşındaki kadın gece eğlenmek için bebeklerden erkek olanı yanına alıp, kız bebeğini yatağınd abıraktı. Sbaha karşı alkollü bir şekilde eve dönen kadın hayatının en kötü manzarasuyla karşılaştı. Kanlar içineki yatakta bebeğinden arta kalan sadece ceset parçalarıydı. Çığlıklar atarak ağlamaya başlayan kadının sesine komşuları yetişti.Görgü tanıklarından biri dehşet veric olayı şu sözlerle anlatı: "Zavallı bebeğin dili, gözleri ve parmakları kemirgenler tarafından yenmişti. Küçük bedeninin bazı parçaları kayıptı. Cesedin kalan kısmında dev sıçanların ısırık izleri ve yaralar olduğunu fark ettik. Bu kadın hapiste çürümeli, annelik yapmasına izin verilmemeli."gözaltına alınan anne önümüzdeki yıl mahkemeye çıkarılacak. İkiz bebeklerden hayatta olan erkek bebek babasının göetimine verildi. 28 yaşındaki baba "Çocuklarımın annesi eski sevgilim. Kızımızı evde bırakıp eğlenmeye gitmiş. Eve geldiğinde ise kızımı o halde bulmuş" dedi. Kadının sorumsuzluğuna komuşarında tepki yağdı. Aynı mahalledeki kişiler kadının sürekl partilerde olduğunu çocuklarıyla hiç ilgilenmediğini söyledi.Benzer bir olay 2011 yılınd CApe Town'da yaşanmıştı. 3 yaşındaki Lunathi Dwatwa yerde anne babasının yanında uyurken fareler tarafından yenmişti.