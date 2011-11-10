2'si otel 25 bina yıkıldı, enkazda kalanlar var

VAN’da bu gece meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.6 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen 4.5 ile 3.7 büyüklüğündeki artçı şoklar yıkıma neden oldu. 2'si otel 25 bina yıkıldı. Kısa sürede enkazlara ulaşan arama-kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, deprem sonrası 20 kişinin kurtarıldığını, 5 kişinin ise hayatanı kaybettiğini açıkladı.

Sabah saatlerinde AFAD'dan yapılan son açıklamada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise enkaz altında çıkarıldığı belirtildi.Van ve Erciş’te büyük yıkıma neden olan 23 Ekim’de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölge artçı sarsıntılarla beşik gibi sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Entitüsü’nden merkez üssünü Edremit olarak saptadığı, saat 21.23’te meydana gelen deprem halkı sokağa döktü. Deprem nedeniyle 25 bina yıkıldı. Yıkılan Bayram Otel'in enkazından şu ana kadar 7 kişinin cesedi çıkarıldı. 25 kişi ise enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

ENKAZDA ÇOK SAYIDA KİŞİ VAR Yıkalan Bayram Otel ve Aslan Otel’in dolu olduğu, aralarında iki DHA muhabiri ve gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin enkaz altında bulunduğu belirtildi.

5.5 SAAT SONRA BİR JAPON KURTARILDI DHA MUHABİRLERİ DE ENKAZ ALTINDA Bayram Otel’de kalan iki DHA muhabirlerinden haber alınamadı. Deprem, arkadaşlarımız otelin lobisinde haber geçmeye çalışırken meydana geldi. Müşterilerinin çoğunluğu basın mensubu ve arama kurtarma görevlisi olan 4 katlı otel yıkılırken, arkadaşlarımızla da henüz irtibat kurulamadı. Arama kurtarma ekipleri otelin enkazında, aralarında arkadaşlarımızın da bulunduğu kişilere ulaşmaya çalışıyor.

300 KİŞİLİK EKİP SEVK EDİLDİ Depremin hemen ardından Erciş başta olmak üzere çevredeki ekipler ve ambulanslar hızla Van’da yıkılan binalara yönlendirildi. Enkaz altında kalanların çığlıkları duyulurken ilk anda 20 kadar kişiyi kurtaran ekipler, zamanla yarışarak kurtarma çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Çeşitli illerden Van’a 300 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 2 saat içinde büyüklükleri 3 ile 4.5 arasında değişen 11 artçı şok kaydedildi.

KADIN DOĞUM HASTANESİNDE YANGIN ÇIKTI Deprem ve ardından gelen artçı şoklar sonrası kadın doğum hastanesinde küçük çaplı bir yangın çıktı. Yangın dolayısıyla bina boşaltıdı.

YARALILAR İÇİN 150 ÜNİTE KAN HAZIRLANIYOR Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, depremin ardından Erzurum Kan Merkezi'nden 400 ünite, Diyarbakır Kan Merkezi'nden 200 ünite kan bölgeye doğru yola çıkarıldı. Van Bölge Kan Merkezinde de 550 ünite kan hazır tutulduğu belirtilen açıklamada, hastanelerden yaralıların tedavisi için gelebilecek tüm kan taleplerinin Türk Kızılayınca karşılanacağı bildirildi.

KIZILAY ÇADIR GÖNDERDİ Van’da 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay bölgeye lojistik depolarından 15 bin çadır gönderiyor. Türk Kızılay’ından yapılan yazılı açıklamada '5.6 büyüklüğündeki deprem ile bir kez daha sarsılan Van’a, Türk Kızılay’ı ülke genelindeki lojistik depolarında bakiye kalan 15 bin çadırın tamamını gönderiyor. Bölgedeki gelişmeler yakın takip edilmektedir' denildi.