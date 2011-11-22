2.Evlilik Ve Düğün Fuarı

2. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı (Wedding Cy 2011), 1-4 Aralık tarihlerinde Girne Cratos Premium Otel’de düzenleniyor.

Unifex Fuarcılık tarafından düzenlenecek fuarın, evlilik sektöründe faaliyet gösteren birçok firmayı bir araya getirerek, evlenecek çiftlere rehberlik etmeyi amaçladığı belirtildi.

Unifex Fuarcılık Org. Ltd. Direktörü Ahmet Erhan’ın açıklamasına göre, 2 bin 400 m2 kapalı alan üzerine yer alacak fuarda, evlilik hazırlığı yapan çiftler gelinlik ve abiye, damatlık, düğün mekânları, davet organizasyon firmaları, davetiye, nikâh şekeri, pasta, takı-pırlanta, güzellik merkezleri, fotoğraf hizmetleri, ses-ışık, müzik, havai fişek, araç kiralama, mobilya ve ev aksesuarları gibi birçok ihtiyaca ulaşma şansı bulacak.

Fuarda 4 gün boyunca gelinlik, abiye kıyafet, takı, iç çamaşırı gibi defileler düzenlenecek, gelin başı şovları, kına geceleri, damat tıraşı, gibi şovlar yer alacak. Ayrıca fuar boyunca ziyaretçilere Düğün Hazırlıkları Rehberi dağıtılacak.

WWW.AYVAYIYEDIK.COM

Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı’nın bir hizmeti olarak www.ayvayiyedik.com adresinde düğün hazırlıkları ile ilgili bir de portal hazırlanıyor.

Fuarın ziyaret saatleri 1-2 Aralık’ta 18.00-23.00; 4 Aralık’ta nüfus sayımı nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle 18.00-23.00 olacak.