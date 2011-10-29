29 Ekim törenleri iptal mi değil mi ?

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geçit töreninin hava muhalefeti nedeniyle Pazar gününe ertelendiğini açıkladı.



Çırağan Sarayı'nda katıldığı etkinlik sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Mutlu, İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın, bugün öğlen saatlerine kadar devam edeceğini söyledi.



Mutlu, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Vatan Caddesi'ndeki resmi geçit törenini iptal ettik. Mevzuat gereği erteleme ilk hafta sonuna yapılır. Biz de Pazar günü havanın düzelecek olması nedeniyle böyle bir karar aldık. 10.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek törende ise herhangi bir erteleme söz konusu değil. Akşam da resepsiyon olacak" dedi.